«Ростех» представил российский аналог Skype для госструктур

Систему видеосвязи разработало НИИ «Масштаб» (холдинг «Росэлектроника»). IVA AVES-S может использоваться для закрытых совещаний, дистанционного рассмотрения и слушания дел в суде и экстренных сеансов связи госведомств, удаленного управления технологическими процессами, а также в телемедицине.Данная система позволяет проводить защищенные видеоконференции, обмениваться текстовыми сообщениями, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы и презентации.По информации «Ростеха», программное обеспечение — полностью российское, а стоимость платформы в два раза ниже зарубежных аналогов. Серверная телекоммуникационная платформа системы, утверждает госкорпорация, может использовать как отечественные («Эльбрус», «Байкал»), так и зарубежные (Intel) процессоры.О том, что «Ростех» намерен создать российский аналог Skype, стало известно в конце мая 2017 года. Как утверждали в госкорпорации, система будет работать в рамках закрытой корпоративной сети.