«Россия 1» стала претендентом на лидерство среди вещателей по итогам года

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Доходы вещателя напрямую зависят от показателей среди его целевой аудитории, поскольку реклама на ТВ продается по так называемым пунктам рейтинга. Это условные единицы, отражающие число конкретных зрителей, увидевших 30-секундный рекламный ролик. Чем больше аудитория канала, тем больше у него возможностей для размещения рекламы (рекламного инвентаря).



Снижение аудиторных показателей вещателей в их ЦА привело к снижению рекламного инвентаря. Согласно расчету Publicis Media Russia, подготовленному для РБК на основе телеизмерений Mediascope, «Первый канал» за десять месяцев предложил рекламодателям 109 тыс. пунктов рейтинга в своей целевой аудитории, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. У «России 1» рекламный инвентарь уменьшился на 10%, до 156,4 тыс. пунктов рейтинга. Наименьшее падение рекламного инвентаря зафиксировано у НТВ — на 1,2%, до 157,7 тыс.



«Россия 1» первая и в прайме



Больше зрителей собирается у экранов телевизоров в прайм-тайм, которым считаются на ТВ временные отрезки в будни с 19:00 до 00:30 следующего дня, а в выходные и праздники с 08:00 по 01:00 следующего дня. За размещение рекламного ролика в это время с рекламодателей берется дополнительная наценка. По итогам 11 месяцев в отдельно взятом прайм-тайме лидером по среднесуточной доле среди вещателей также выступает «Россия 1». Среднесуточная доля этого вещателя среди зрителей старше четырех лет в январе—ноябре 2018 года составила 13,4%, «Первого канала» — 12,2%, НТВ — 9,7%. Годом ранее те же показатели равнялись 13,5, 12,6 и 9,7% соответственно.





Фото: russia.tv



