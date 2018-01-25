Российские vk.com, mail.ru и yandex.ru попали в сотню самых популярных сайтов в мире
25 января 2018 23:16
266
Заметной оказалась посещаемость не только главной страницы Google, но и версий сайта для отдельных стран или его сервисов. Например, на втором месте в мире оказался принадлежащий Google видеосервис YouTube с 22,9 млрд уникальных посетителей в прошлом году. На 66-м месте располагается индийский google.co.in (2,387 млрд уникальных пользователей), на 84-м — бразильский google.com.br (1,84 млрд), на 85-м месте — немецкий google.de (1,79 млрд), на 88-м — предназначенный для пользователей из Великобритании google.co.uk (1,77 млрд).
На третьем месте в мире по посещаемости оказалась социальная сеть Facebook (21,865 млрд). При этом по числу посетителей с мобильных устройств сайт занимает второе место в мире с 14,83 млрд посетителей против 14,76 млрд у YouTube.
В первую мировую двадцатку попали популярные социальные сети, маркетплейсы (площадки электронной торговли), онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов, несколько сайтов для укорачивания ссылок, а также три порносайта.
В первой сотне оказались и три российских ресурса. Сайт соцсети «ВКонтакте» vk.com оказался на 61-м месте по числу уникальных пользователей. Основной портал холдинга Mail.Ru Group (mail.ru) разместился на 68-м месте. Оба опередили сервис для бронирования отелей booking.com (71-е место). Yandex.ru занял 82-е место, опередив сайт ретейлера walmart.com (86-е). Еще несколько русскоязычных сайтов или ресурсов, принадлежащих отечественным компаниям, попали в мировой топ-500.
В декабре 2017 года по доле в общемировом трафике сайт yandex.ru занимал 16-е место, vk.com — 20-е, mail.ru — 31-е место. Помимо России перечисленные домены были на заметных позициях еще в ряде стран. Mail.ru оказался на восьмом месте на Украине, на 17-м — в Израиле и на 29-м — в Германии. Это может быть связано с тем, что во всех перечисленных странах было много русскоязычных пользователей. Сайт «Яндекса» занял шестое место по доле трафика в Турции — несколько лет назад компания запустила поиск на турецком языке. На Украине у компании было девятое место. Vk.com был пятым по доле трафика на Украине, 23-м — в Чехии, 31-м — в Германии, 32-м — в Польше, 37-м — в Израиле и 39-м — в Финляндии.
Были и менее очевидные примеры: сайт mail.ru оказался на 35-м месте по доле трафика в Ираке. По словам представителя Mail.Ru Group, посетители из Ирака на портале mail.ru наблюдаются, но их доля составляет всего 0,06% от общего числа. «Специально в этой стране мы не продвигаемся. Возможно, этот трафик генерируют работники крупных российских компаний, работающих на территории Ирака. Почта и портал теоретически могут использоваться русскоязычными сотрудниками этих компаний в личных и рабочих целях», — отметил он.
Гендиректор REG.RU Алексей Королюк предположил, что в данных может быть ошибка и они не отражают реальной картины распределения пользовательского трафика. «Исторически пулы IP-адресов распределялись между региональными интернет-регистраторами, которые обслуживают определенные страны. Но в связи с возникшим дефицитом IP-адресов предназначенные для одной страны адреса могут использоваться в другой. В таких случаях данные о принадлежности IP-адреса Ираку и фактическое место использования могут не совпадать», — рассказал он. Королюк отметил, что российские сервисы в мире действительно востребованы, поскольку около 300 млн человек являются носителями русского языка, а сам язык занимает второе место по количеству созданного на нем контента в Сети.
Фото: Jeffrey Greenberg / UIG / Getty Images
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
25 января 2018 22:54
Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд рублей. Экономика региона
248
25 января 2018 22:08
Предполагается, что весной госпиталь начнет работу. Экономика региона
237
25 января 2018 18:53
Его составил cайт GorodRabot.ru. Экономика региона
205
Финансы и Банки
25 января 2018 16:33
Сертификат действителен до 25 декабря 2020 года и предусматривает проведение ежегодных надзорных аудитов. Финансы и Банки
162
24 января 2018 16:40
Очень удобным способом заработать достойные финансы являются партнерские программы. Финансы и Банки
53
24 января 2018 10:34
Вместе пользователи совершили в прошлом году платежей и переводов на 11,3 млрд рублей. Финансы и Банки
176
Строительство
25 января 2018 13:45
Подрядчика выберут по итогам конкурса 30 января. Строительство
162
23 января 2018 13:40
Общая сумма субсидии, перечисленная в 2017 году военнослужащим в Самарской области составила около полумиллиарда рублей. Строительство
327
19 января 2018 12:35
Путепровод будет начинаться в районе ДК «Современник». Строительство
546
Новости
|
Достаточно доступна цена дома из газобетона под ключ в компании Монолит...
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1097
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1065
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2114
Бизнес
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
296
22 января 2018 17:14
Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота. Бизнес
65
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
431
Новости компаний
25 января 2018 23:16
В 2017 году страницу google.com посетили почти 27 млрд уникальных пользователей, что считается лучшим показателем в мире, оценили аналитики Similar Web. Российские vk.com, mail.ru и... Новости компаний
266
25 января 2018 14:00
Самарские коммунальные системы идут навстречу абонентам, попавшим в сложные жизненные ситуации. Новости компаний
169
24 января 2018 12:04
Более 50 сотрудников компании стали его участниками. Новости компаний
227
23 января 2018 10:50
Представители компании Samsung опровергли выдвинутые обвинения. Новости компаний
203
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
58
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
201
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
226
Транспорт
25 января 2018 14:40
Жители Красной Глинки пожаловались горвластям на сокращение рейсов 50-го автобуса. Проблемно стало добираться до работы и учебы. Транспорт
363
25 января 2018 13:04
Двухуровневую развязку обустраивают вместо кольцевого пересечения. Транспорт
162
24 января 2018 12:41
В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения. Транспорт
453
24 января 2018 12:00
Их установят весной текущего года. Транспорт
258
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1483
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
484
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
465
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6710
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2462
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9398
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3239
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1893
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2328
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2205
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1856
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3466
Мероприятия