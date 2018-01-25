Российские vk.com, mail.ru и yandex.ru попали в сотню самых популярных сайтов в мире

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Заметной оказалась посещаемость не только главной страницы Google, но и версий сайта для отдельных стран или его сервисов. Например, на втором месте в мире оказался принадлежащий Google видеосервис YouTube с 22,9 млрд уникальных посетителей в прошлом году. На 66-м месте располагается индийский google.co.in (2,387 млрд уникальных пользователей), на 84-м — бразильский google.com.br (1,84 млрд), на 85-м месте — немецкий google.de (1,79 млрд), на 88-м — предназначенный для пользователей из Великобритании google.co.uk (1,77 млрд).На третьем месте в мире по посещаемости оказалась социальная сеть Facebook (21,865 млрд). При этом по числу посетителей с мобильных устройств сайт занимает второе место в мире с 14,83 млрд посетителей против 14,76 млрд у YouTube.​В первую мировую двадцатку попали популярные социальные сети, маркетплейсы (площадки электронной торговли), онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов, несколько сайтов для укорачивания ссылок, а также три порносайта.В первой сотне оказались и три российских ресурса. Сайт соцсети «ВКонтакте» vk.com оказался на 61-м месте по числу уникальных пользователей. Основной портал холдинга Mail.Ru Group (mail.ru) разместился на 68-м месте. Оба опередили сервис для бронирования отелей booking.com (71-е место). Yandex.ru занял 82-е место, опередив сайт ретейлера walmart.com (86-е). Еще несколько русскоязычных сайтов или ресурсов, принадлежащих отечественным компаниям, попали в мировой топ-500.В декабре 2017 года по доле в общемировом трафике сайт yandex.ru занимал 16-е место, vk.com — 20-е, mail.ru — 31-е место. Помимо России перечисленные домены были на заметных позициях еще в ряде стран. Mail.ru оказался на восьмом месте на Украине, на 17-м — в Израиле и на 29-м — в Германии. Это может быть связано с тем, что во всех перечисленных странах было много русскоязычных пользователей. Сайт «Яндекса» занял шестое место по доле трафика в Турции — несколько лет назад компания запустила поиск на турецком языке. На Украине у компании было девятое место. Vk.com был пятым по доле трафика на Украине, 23-м — в Чехии, 31-м — в Германии, 32-м — в Польше, 37-м — в Израиле и 39-м — в Финляндии.Были и менее очевидные примеры: сайт mail.ru оказался на 35-м месте по доле трафика в Ираке. По словам представителя Mail.Ru Group, посетители из Ирака на портале mail.ru наблюдаются, но их доля составляет всего 0,06% от общего числа. «Специально в этой стране мы не продвигаемся. Возможно, этот трафик генерируют работники крупных российских компаний, работающих на территории Ирака. Почта и портал теоретически могут использоваться русскоязычными сотрудниками этих компаний в личных и рабочих целях», — отметил он.Гендиректор REG.RU Алексей Королюк предположил, что в данных может быть ошибка и они не отражают реальной картины распределения пользовательского трафика. «Исторически пулы IP-адресов распределялись между региональными интернет-регистраторами, которые обслуживают определенные страны. Но в связи с возникшим дефицитом IP-адресов предназначенные для одной страны адреса могут использоваться в другой. В таких случаях данные о принадлежности IP-адреса Ираку и фактическое место использования могут не совпадать», — рассказал он. Королюк отметил, что российские сервисы в мире действительно востребованы, поскольку около 300 млн человек являются носителями русского языка, а сам язык занимает второе место по количеству созданного на нем контента в Сети.Фото: Jeffrey Greenberg / UIG / Getty Images