"Роснефть" вернула себе звание самой дорогой компании России
7 августа 2018 23:29
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Во вторник "Роснефть" обогнала Сбербанк. К закрытию торгов рыночная капитализация компании составила 4,535 триллиона рублей. Капитализация Сбербанка приблизилась к отметке в 4,533 триллиона рублей. Акции "Роснефти" выросли на 2,04% — до 427,9 рубля.
В апреле 2016 года "Роснефть" уже становилась самой дорогой компанией России. Тогда она по капитализации обошла "Газпром".
Ранее совет директоров "Роснефти" одобрил обратный выкуп акций компании на два миллиарда долларов.
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