«Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже
15 ноября 2018 18:49
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«Действительно, отгрузок с базисов «Роснефти» (нефтеперерабатывающих заводов и примыкающих к ним железнодорожным станциям. — РБК) сегодня не было, спрос на бирже в разы превосходит предложение», — сказал РБК президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. НТС объединяет сети независимых АЗС и трейдеров. Президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга (объединяет трейдеров Петербурга и Ленобласти) Олег Ашихмин также подтвердил, что 15 ноября на бирже и за ее пределами не продавалось топливо «Роснефти». Другие нефтяные компании, например «Газпром нефть», продолжали продавать топливо на бирже, добавил он.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не подтвердил информацию о том, что компания перестала поставлять топливо на биржу в четверг. По его словам, «Роснефть» выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он. «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — подчеркнул Леонтьев.
Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти или нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.
«Навести порядок»
Представитель «Роснефти» объяснил, что решений полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил Леонтьев. По его мнению, необходимо «навести порядок» с игроками на бирже, потому что они формируют цену, закупая огромные объемы топлива. «Потом они или их подельники начинают на нас жаловаться, что их не устраивают цены. Почему розничные независимые сети покупают в пять раз больше объемов топлива, чем объемы их АЗС? Они перекупщики!» — заключил собеседник РБК. «Наше требование — разобраться с независимыми сетями АЗС, которые могут представлять собой структуры с огромным количеством посредников, которые манипулируют рынком. И кроме того, проверить качество и количество заливаемого в бак независимыми заправками топлива», — добавил он.
По мнению Баженова из НТС, пока рано делать однозначные выводы из действий «Роснефти» на бирже — один день вряд ли что-то решает. «Возможно, это какой-то технический сбой, а возможно, ультимативные действия, направленные на сопротивление решению по заморозке оптовых цен», — предположил он. Гендиректор трейдера «Солид-товарные рынки» Илья Мороз заявил, что действия «Роснефти» похожи на «сознательное манипулирование».
«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Другие нефтяные компании, включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», 15 ноября продолжали продавать топливо на бирже, рассказали собеседники РБК. Общие объемы продаж топлива за торговый день 15 ноября (закончились в 13:00 мск) упали, следует из данных торгов: в четверг было продано на бирже 3,8 тыс. т бензина АИ-95, что в два раза меньше, чем накануне (6,9 тыс. т). Продажи бензина Аи-92 снизились незначительно — 13,8 тыс. т против 14,6 тыс. т, а торги зимним дизтопливом даже выросли с 8,9 тыс. т до 10 тыс. т.
«Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике», — заявил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже, сказал Джус. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах, добавил он.
РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.
Накануне, 14 ноября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в монополизме в отдельных регионах страны. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться», — заявил он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он привел в качестве примера сеть АЗС «Октант», работающую в Уссурийске. «Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан» («Октант». — РБК). У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — заключил он.
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