Я нашел ошибку
Главные новости: 
Несмотря на то что система
Орбитальный страж. Как в СССР создали корабль для войны в космосе
Представитель компании утверждает, что она выполняет обязательства, но не намерена продавать топливо перекупщикам.
«Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже
Подобные устройства интересуют страховщиков, в первую очередь, как средство борьбы с мошенниками.
«Черный ящик» в автомобиле поможет аккуратным водителям снизить стоимость ОСАГО
В рамках «Школы общественных экологических инспекторов» молодым общественникам разъяснят возможности общественного экологического контроля и правила взаимодействия с органами государственной власти.
«Школа экологических инспекторов» ОНФ проведет выездной обучающий семинар в Самаре
Начался прием заявок.
Стартовал конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента»
По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и деликатесные сыры и красная рыба.
Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
Сегодня, 15 ноября, в Казани начал работу VI Общероссийский семинар «Репродуктивный потенциал России: казанские чтения», в котором принимают участие ведущие акушеры-гинекологи и репродуктологи России.
Женская консультация Самарской городской поликлиники №6 стала лучшей в ПФО
Об этом рассказал сегодня министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков на пресс-конференции, посвященной внедрению в регионе новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
В начале декабря будет утвержден тариф за услугу по вывозу твердых коммунальных отходов
сегодня  Четверг, 15 ноября, 19:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/11:
USD 68
0.32
EUR 76.76
0.69
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже

15 ноября 2018 18:49
55
Представитель компании утверждает, что она выполняет обязательства, но не намерена продавать топливо перекупщикам.
«Роснефть» — крупнейшая российская нефтяная компания и основной продавец топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) — в четверг, 15 ноября, не продавала на бирже бензин и дизельное топливо. Об этом РБК рассказали несколько трейдеров и владельцев независимых АЗС, которые покупают топливо на бирже.

«Действительно, отгрузок с базисов «Роснефти» (нефтеперерабатывающих заводов и примыкающих к ним железнодорожным станциям. — РБК) сегодня не было, спрос на бирже в разы превосходит предложение», — сказал РБК президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. НТС объединяет сети независимых АЗС и трейдеров. Президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга (объединяет трейдеров Петербурга и Ленобласти) Олег Ашихмин также подтвердил, что 15 ноября на бирже и за ее пределами не продавалось топливо «Роснефти». Другие нефтяные компании, например «Газпром нефть», продолжали продавать топливо на бирже, добавил он.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев не подтвердил информацию о том, что компания перестала поставлять топливо на биржу в четверг. По его словам, «Роснефть» выполняет обязательства и поставляет 10% производимого топлива на биржу. Но компания не обязана поставлять все 10% от производства в день, подчеркнул он. «И мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает», — добавил он. «Сегодня желания торговать на бирже у нас нет, завтра может не быть, а потом появится», — подчеркнул Леонтьев.

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти или нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.

«Навести порядок»

Представитель «Роснефти» объяснил, что решений полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил Леонтьев. По его мнению, необходимо «навести порядок» с игроками на бирже, потому что они формируют цену, закупая огромные объемы топлива. «Потом они или их подельники начинают на нас жаловаться, что их не устраивают цены. Почему розничные независимые сети покупают в пять раз больше объемов топлива, чем объемы их АЗС? Они перекупщики!» — заключил собеседник РБК. «Наше требование — разобраться с независимыми сетями АЗС, которые могут представлять собой структуры с огромным количеством посредников, которые манипулируют рынком. И кроме того, проверить качество и количество заливаемого в бак независимыми заправками топлива», — добавил он.

По мнению Баженова из НТС, пока рано делать однозначные выводы из действий «Роснефти» на бирже — один день вряд ли что-то решает. «Возможно, это какой-то технический сбой, а возможно, ультимативные действия, направленные на сопротивление решению по заморозке оптовых цен», — предположил он. Гендиректор трейдера «Солид-товарные рынки» Илья Мороз заявил, что действия «Роснефти» похожи на «сознательное манипулирование».

«Роснефть» является ключевым продавцом на СПбМТСБ, на ее долю приходится почти 40% объема предложения топлива. Другие нефтяные компании, включая ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», 15 ноября продолжали продавать топливо на бирже, рассказали собеседники РБК. Общие объемы продаж топлива за торговый день 15 ноября (закончились в 13:00 мск) упали, следует из данных торгов: в четверг было продано на бирже ​3,8 тыс. т бензина АИ-95, что в два раза меньше, чем накануне (6,9 тыс. т). Продажи бензина Аи-92 снизились незначительно — 13,8 тыс. т против 14,6 тыс. т, а торги зимним дизтопливом даже выросли с 8,9 тыс. т до 10 тыс. т.

«Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике», — заявил РБК представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже, сказал Джус. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах, добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

Накануне, 14 ноября, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в монополизме в отдельных регионах страны. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании, в соответствии с антимонопольным законодательством, вынуждены подстраиваться», — заявил он в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM». Он привел в качестве примера сеть АЗС «Октант», работающую в Уссурийске. «Вот, например, в Приморском крае есть огромная компания, которая называется «Октан» («Октант». — РБК). У нее формально с десяток заправок, и владелец сети на всех углах кричит о том, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес и так далее, а на самом деле именно он формирует ценообразование в регионе», — заключил он.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
15 ноября 2018  09:53
Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. АврорыАэродромной в Самаре
Коммерсанты через суд хотят арендовать часть рынка на ул. Авроры\Аэродромной в Самаре
Следующее заседание по делу состоится в декабре 2018 года.  Экономика региона
140
15 ноября 2018  09:49
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов
В технопарке «Жигулевская долина» пройдет серия обучающих курсов
Принять участие в краткосрочной образовательной программе могут все желающие. Экономика региона
146
14 ноября 2018  21:38
Депутаты Самарской Губдумы потребовали больше дней на подготовку ко второму чтению проекта бюджета
Депутаты Самарской Губдумы потребовали больше дней на подготовку ко второму чтению проекта бюджета
Чтобы успеть получить максимально возможную сумму из бюджета РФ, регион должен оперативно принять и свой бюджет. Экономика региона
320
Весь список
Финансы и Банки
15 ноября 2018  10:09
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Сбербанк подвел промежуточные итоги «Зеленого дня»
Более 400 партнеров банка из разных областей торговли и сферы услуг предложили клиентам специальные скидки в честь дня рождения банка. Финансы и Банки
156
14 ноября 2018  09:59
В Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность звонить через интернет
В Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность звонить через интернет
Подключение через Wi-Fi бесплатно даже при отрицательном балансе мобильного телефона. Финансы и Банки
239
13 ноября 2018  09:32
Сбербанк поблагодарил клиентов во Всемирный день качества
Сбербанк поблагодарил клиентов во Всемирный день качества
Более 100 руководителей банка пришли в офисы для общения с клиентами.  Финансы и Банки
243
Весь список
Строительство
14 ноября 2018  15:00
Самарцы забили тревогу из-за непонятного строительного объекта в районе «Фабрики-кухни»
Самарцы забили тревогу из-за непонятного строительного объекта в районе «Фабрики-кухни»
Фундамент конструкции уже заливали бетоном. Строительство
249
13 ноября 2018  21:55
Кошелев не признает охранную зону «Дома со слонами» на площадке его апарт-отеля
  Против планов известного строителя Владимира Кошелева возвести на просеках апарт-отель неожиданно выступило управление госохраны памятников... Строительство
412
12 ноября 2018  13:36
В самарском сквере Высоцкого планируют строительство амфитеатра
В сквере Высоцкого в Самаре могут построить амфитеатр
Если проект пройдет конкурс, он получит средства на реконструкцию в апреле 2019 года. Строительство
422
Весь список
Материалы и технологии
1 ноября 2018  21:37
Что стоит знать о светодиодном освещении?
 Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
179
31 октября 2018  18:41
Керамическая плитка - эстетика внешнего вида
Керамическая плитка - эстетика внешнего вида
 Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным.  Материалы и технологии
99
26 октября 2018  22:40
Рынок керамической плитки - один из самых привлекательных в стране
Рынок керамической плитки - один из самых привлекательных в стране
 Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
157
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
770
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2026
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1952
Весь список
Бизнес
23 октября 2018  04:29
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
Работа в Китае: особенности сотрудничества с рекрутерами
 Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях.  Бизнес
158
22 октября 2018  11:10
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Программа «Ты – предприниматель» запускает новую площадку для обучения молодых бизнесменов Самарского региона
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
291
16 октября 2018  15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк».
В самарском ТЦ «Парк Хаус» может возобновить работу мультиплекс
Его оператором станет сеть «Синема Парк».  Бизнес
438
Весь список


Новости компаний
15 ноября 2018  18:49
Представитель компании утверждает, что она выполняет обязательства, но не намерена продавать топливо перекупщикам.
«Роснефть» приостановила продажу бензина на бирже
Представитель компании утверждает, что она выполняет обязательства, но не намерена продавать топливо перекупщикам.   Новости компаний
54
14 ноября 2018  21:09
В Самаре начали строить подстанции для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни»
В Самаре начали строить подстанцию для обеспечения электроснабжения здания «Фабрики Кухни»
Объект даст электроэнергию не только будущей картинной галерее, но и социально значимым объектам Октябрьского района.  Новости компаний
304
13 ноября 2018  23:10
"GM-АвтоВАЗ" выпустил 700-тысячный внедорожник Chevrolet Niva
За время производства этой модели в неё было внесено более полутора тысяч изменений. Новости компаний
521
12 ноября 2018  21:51
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем
На самарском заводе «Кузнецов» во время испытаний произошла авария с двигателем?
В «Живом журнале» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева появилось сообщение, что "8 ноября на заводе «Кузнецов» произошло ЧП: во время... Новости компаний
373
Весь список
IT и Коммуникации
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
138
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
723
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
566
Весь список
Транспорт
15 ноября 2018  12:38
Самарцы заметили, что
Самарцы заметили, что "Прибывалка" показывает не все автобусы
В самарском Минтрансе рассказали, почему некоторые автобусы не отображаются в приложении. Транспорт
156
15 ноября 2018  10:46
Из-за коммунальной аварии на ул. Гастелло в Самаре перекрыто движение по части ул. Московское шоссе
Из-за коммунальной аварии на ул. Гастелло в Самаре перекрыто движение по части ул. Московское шоссе
Перекрыт участок ул. Авроры до ул. Советской армии в обоих направлениях. Транспорт
472
15 ноября 2018  10:40
Пассажирская инфраструктура Куйбышевской ЖД готова к работе в зимний период
Пассажирская инфраструктура Куйбышевской ЖД готова к работе в зимний период
Необходимая работа и последующая тщательная проверка проведена на 60 вокзалах. Транспорт
135
14 ноября 2018  19:54
Сроки включения освещения на улице Луначарского в Самаре сорвал подрядчик
Сроки включения освещения на улице Луначарского в Самаре сорвал подрядчик
Когда на улице наконец включат свет, в депстрое не уточнили. Транспорт
314
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
290
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
291
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
782
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
851
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
824
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
856
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
711
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
727
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1137
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1498
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1555
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2688
Весь список

Мероприятия
Самара поддержит Всемирный день недоношенных детей
Завтра в «МТЛ Арене» состоится всероссийский день самбо
В Самаре пройдет семинар «Эндоскопия в диагностике и лечении раннего рака желудочно-кишечного тракта»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные