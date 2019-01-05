"Роскосмос" ждёт разъяснений NASA по вопросу визита Рогозина в США
5 января 2019 22:58
271
Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением.
— "Роскосмос" ждёт официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением, — сказали в компании.
В "Роскосмосе" также заявили, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена.
Ранее NASA сообщило "Роскосмосу" о переносе визита Рогозина в США, позже стало известно о возможной отмене встречи.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
4 января 2019 12:34
Подписан детальный план-график. Экономика региона
452
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
700
1 января 2019 11:56
С 2019 и до 2024 года индексация будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля. Экономика региона
3443
Финансы и Банки
3 января 2019 15:25
Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,35 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Финансы и Банки
554
30 декабря 2018 17:15
Главная причина, по которой кредитная организация может заблокировать карту, — это подозрение в мошенничестве, когда проводятся нестандартные операции по... Финансы и Банки
577
28 декабря 2018 15:11
Для заказа доступны товары из множества категорий — электроника и аксессуары для гаджетов, мелкая бытовая техника, детские товары, товары для дома и дачи... Финансы и Банки
369
Строительство
4 января 2019 16:36Вагонка Абаш - позитивные характеристики
Если вы - истинный ценитель парной, заинтересованы в приобретении материала для обшивки бани, то вагонка абаш - это именно то, что вам нужно. Строительство
45
30 декабря 2018 09:35
Балкон гармонично дополняет жилое пространство, выполняет эстетическую функцию и приносит практическую пользу. Строительство
98
27 декабря 2018 11:06
Точный прогноз цен на грядущий год в настоящий момент сделать сложно. Строительство
275
Материалы и технологии
19 декабря 2018 18:16
Для проведения строительных и ремонтных работ важно грамотно подойти к выбору специалистов. Горе-мастера не только не создадут желаемый результат, но еще... Материалы и технологии
132
17 декабря 2018 18:13
Составляющей практически любого сооружения является металлопрокат. Его успешно используют в различных отраслях промышленности. То же касается... Материалы и технологии
200
13 декабря 2018 19:56
Сегодня очень модно стало ухаживать за своими газонами, чтоб они были украшением для хозяев частных домов. Рулонные газоны являются прекрасным решение на... Материалы и технологии
160
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
943
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2165
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2113
Бизнес
2 января 2019 22:37
Фонд создателя самой популярной социальной сети разрабатывает чип, который превращает мысли в команды. Бизнес
969
27 декабря 2018 22:21
ООО «Дом радиорекламы» появилось в результате соглашения между «Газпром-медиа» и НСК. Бизнес
382
24 декабря 2018 22:24
Федеральная таможенная служба России (ФТС) будет жестко контролировать посылки за счет получения от китайской стороны расширенной информации. Бизнес
460
Новости компаний
5 января 2019 22:58
В компании подчеркнули, что подготовка переговорной позиции госкорпорации не приостановлена. Новости компаний
270
5 января 2019 15:21
Жан Батист Су, вице-президент и главный аналитик Atherton Research, намекнул на главные внутренние изменения смартфонов. Новости компаний
398
3 января 2019 14:09
Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало первые снимки, переданные аппаратом Новости компаний
503
2 января 2019 16:06
Сейчас пользователи гаджетов на устаревших операционных системах уже не могут создавать новые аккаунты. Новости компаний
659
IT и Коммуникации
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
47
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
294
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
292
Транспорт
5 января 2019 13:46
Изменения в графике связаны с народными гуляньями на «Самара Арене». Транспорт
274
4 января 2019 16:31Оригинальные каталоги запчастей - подробности
Для того чтобы ознакомиться с полной информацией касаемо автомобиля, успешно используют оригинальные каталоги запчастей. Транспорт
55
31 декабря 2018 09:26
Это позволит эффективно бороться с передачей водительского удостоверения другим лицам. Транспорт
481
30 декабря 2018 12:20
Технико-экономическое обоснование проекта уже разработано. Транспорт
1127
Предпринимательство
25 декабря 2018 18:57
Для того чтобы успешно прорекламировать свои товары или услуги, компании стоит позаботиться о том, чтобы создать успешную презентацию. Предпринимательство
121
2 декабря 2018 21:49
На сегодняшний день все руководители знают, что для того, чтобы их предприятие экономически развивалось, необходимо просчитывать каждый шаг. Предпринимательство
220
2 декабря 2018 21:43
Аутсорсинг является одним из самых эффективных методов по подбору персонала и сотрудников. Но не нужно путать его с обычными услугами, которые предлагают... Предпринимательство
202
Видео
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
700
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
698
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
877
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
563
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1159
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
459
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1370
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1191
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1543
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1938
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2083
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3321
Мероприятия