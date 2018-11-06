«Роскосмос» сообщил о сбое компьютера на МКС
6 ноября 2018 18:06
82
«Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС, иными словами — произошел сбой программы», — говорится в сообщении.
Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск, добавили в госкорпорации.
По сообщению «Роскосмоса», «штатная циклограмма позволяет [МКС] бесконечно долго летать и на двух каналах», однако в четверг компьютер все же перезагрузят — «для уверенности в надежности ноябрьской стыковки с кораблем «Прогресс». «Менять компьютер необходимости нет», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее о том, что в работе компьютера на МКС произошел сбой, со ссылкой на источник в американских органах контроля за МКС сообщил «Интерфакс».
«Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле «Звезда», — заявил собеседник агентства.
По словам источника, к настоящем моменту работу компьютера восстановить не удалось. При этом он отметил, что два других компьютера управления работают в штатном режиме.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
2 ноября 2018 09:36
Совещание прошло после расширенного заседания правительства, где были обозначены ключевые направления социально-экономического развития области, в том числе,... Экономика региона
268
1 ноября 2018 20:33
Глубоководные аппараты будут выполнять задачи различного назначения в разных климатических зонах. Экономика региона
352
1 ноября 2018 12:56
Это – один из лучших результатов среди регионов России! Экономика региона
261
Финансы и Банки
6 ноября 2018 09:40
Сбербанк сохранит редкие языки народов России с помощью искусственного интеллекта Созданы чат-боты по трем исчезающим языкам. Финансы и Банки
137
5 ноября 2018 17:18
Эту информацию раскрыл в своем сообщении конкурсный управляющий банкротством АКБ — Агентство по страхованию вкладов. Финансы и Банки
385
2 ноября 2018 09:28
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис... Финансы и Банки
351
Строительство
2 ноября 2018 19:47
В департаменте образования Самары заявили, что подготовили плановое задание на строительство новой школы. Строительство
645
2 ноября 2018 13:23
За девять месяцев 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 1015 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет 10,62% от суммарного объема ввода по... Строительство
238
2 ноября 2018 10:21
29 октября ГТУ Самарской области «Управление капитального строительства» был заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ... Строительство
327
Материалы и технологии
1 ноября 2018 21:37Что стоит знать о светодиодном освещении?
Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
78
31 октября 2018 18:41
Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным. Материалы и технологии
67
26 октября 2018 22:40
Одним из самых перспективных потребительских рынков керамической плитки можно смело назвать российский рынок. Материалы и технологии
114
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
757
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2002
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1920
Бизнес
23 октября 2018 04:29
Работа в Китае – один из лучших шансов заработать хорошие деньги, получить огромный опыт и найти отличную работу в комфортных условиях. Бизнес
117
22 октября 2018 11:10
Заявки на обучение можно подать до 3 ноября. Бизнес
255
16 октября 2018 15:34
Его оператором станет сеть «Синема Парк». Бизнес
384
Новости компаний
6 ноября 2018 18:06
Однако ремонт технике не потребуется, уверяет пресс-служба госкорпорации — нужно просто перезапустить компьютер. Новости компаний
81
5 ноября 2018 12:32
С таким заявлением компания обратилась в самарский арбитраж. Новости компаний
371
4 ноября 2018 19:02
Вывод "Глонасс-М" на орбиту займёт примерно несколько часов. Новости компаний
825
2 ноября 2018 10:37
Нефтяные компании России выполнили договорённости с правительством и снизили оптовые цены на разные марки бензина и дизельное топливо. Новости компаний
240
IT и Коммуникации
20 октября 2018 16:10
Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы. IT и Коммуникации
109
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
682
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
544
Транспорт
6 ноября 2018 12:57
Речь идет о «высокоавтоматизированных машинах» со страхующим водителем в салоне. Транспорт
148
3 ноября 2018 11:40
Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру. Транспорт
353
2 ноября 2018 09:41
В настоящее время 11 пар двухэтажных поездов курсируют по 8 наиболее загруженным направлениям. Транспорт
256
1 ноября 2018 18:03
Трамвай №14 будет ходить ежедневно согласно этому расписанию, за исключением дней проведения соревнований на стадионе «Самара Арена». В этот период для... Транспорт
284
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
639
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
725
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
710
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
729
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
671
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
1306
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1024
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1387
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1454
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2574
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1959
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
2131
Мероприятия