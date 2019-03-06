«Роскосмос» сменил руководителей космодромов Байконур и Восточный
6 марта 2019 14:49
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У космодромов Байконур и Восточный сменились руководители, сообщается на сайте ЦЭНКИ, входящем в состав «Роскосмоса», передает meduza.io.
Директором космического центра «Южный» (так официально называется космодром Байконур) назначен Валинур Агишев, ранее возглавлявший космодром Восточный.
Руководителем Восточного стал Роман Бобков. До этого назначения он был заместителем начальника филиала «Роскосмоса» на космодроме Байконур.
Восточный — новый российский космодром. Первый запуск ракеты-носителя со спутниками был проведен в апреле 2016 года. Пилотируемые запуски с Восточного предполагается начать в 2024 году. В данный момент Россия проводит пилотируемые запуски с космодрома Байконур, который арендует у Казахстана.
В октябре при пилотируемом запуске с Байконура произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг успешно приземлились в спускаемом аппарате. За этим запуском лично наблюдали президент «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн.
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