"Роскосмос" испытал беспилотный комбайн

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— НПО автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в "Роскосмосе" на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения, — говорится в сообщении.По его словам, точность обработки поля составляет два сантиметра. Сроки же внедрения комбайна зависят в первую очередь от самих сельских производителей.— Было бы желание, — резюмировал глава "Роскосмоса".