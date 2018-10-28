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"Роскосмос" испытал беспилотный комбайн

28 октября 2018 16:03
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Глава корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что сроки внедрения разработки зависят от самих сельских производителей.
Предприятие госкорпорации "Роскосмос" испытало беспилотный комбайн. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал глава корпорации Дмитрий Рогозин, сопроводив свой пост видеороликом о работе комбайна, передает life.ru.

— НПО автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в "Роскосмосе" на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения, — говорится в сообщении.

По его словам, точность обработки поля составляет два сантиметра. Сроки же внедрения комбайна зависят в первую очередь от самих сельских производителей.

— Было бы желание, — резюмировал глава "Роскосмоса". 
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