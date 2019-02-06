«Роскосмос» и РАН предложили готовить юристов для споров из-за Луны
6 февраля 2019 16:06
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Такие юристы, уверены авторы инициативы, нужны будут уже в скором будущем для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны.
«Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву», — говорится в документе.
Такие рекомендации «Роскосмос» и РАН составили по итогам прошедшего в ноябре прошлого года совещания по разработке Национальной программы исследования и освоения Луны.
Межгосударственные отношения в космосе, в том числе на Луне, регулируются Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было утверждено Генассамблеей ООН в 1979 году.
В этом документе утверждается, что исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира. Государства, которые занимаются исследованием естественного спутника Земли, должны руководствоваться принципами сотрудничества и взаимопомощи.
«Луна не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на нее суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами», — подчеркивается в соглашении.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского Андрей Ионин в разговоре с РБК отметил, что в профильных кругах действительно ведется юридическая международная дискуссия на тему космических владений на фоне обсуждения возможной добычи полезных ископаемых в космосе.
«Существуют две точки зрения на этот счет: первая, что международное право и так определяет порядок собственности и это распространяется на космос. А вторая точка зрения указывает, что международное право не определяет эти вопросы и осваивать космические ресурсы можно как угодно», — рассказал он.
На его взгляд, дискуссия на тему урегулирования космических споров пока не вопрос первостепенной значимости.
«Дискуссия на эту тему — это попытка перенести эпоху великих географических открытий в сегодняшний день. И по сути разговоры на тему космических владений — это все схоластика, и такая психология является хищнической», — заключил он.
В недавнем интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что план финансирования пилотируемого пуска на Луну после 2025 года пока еще не сформирован, однако этот вопрос требует скорейшего разрешения. Помимо этого он подчеркнул, что «космос вне политики не работает».
У России есть своя полномасштабная лунная программа. Изначально она разрабатывалась несколькими конструкторскими бюро: академиков Сергея Королева, Владимира Челомея и Михаила Янгеля, еще во времена СССР по ней велись активные работы, однако в 1976 году ее прервали. Миссию закрыли по нескольким причинам, в частности, из-за соперничества и, как следствие, плохой координации между конструкторами. Российская лунная программа была впервые озвучена в конце ноября 2018 года. Она рассчитана на период с 2021 по 2040 год и предполагает пилотируемые полеты на Луну, а также строительство на ней полноценной базы.
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