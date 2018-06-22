Роман Абрамович продаст 4% «Первого канала» в связи с получением израильского гражданства
22 июня 2018 22:30
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С января 2016 года согласно закону о СМИ иностранцам и лицам с двойным гражданством нельзя напрямую или косвенно владеть более 20% компании — учредителя СМИ. Абрамовичу через ООО «ОРТ-КБ» сейчас принадлежит 24% АО «Первый канал».
Полностью продавать свой пакет в «Первом канале» бизнесмен не будет, речь идет о снижении его доли до максимально допустимого законодательством порога в 20%, сообщили РБК три источника на телевизионном рынке. Покупателем 4% выступит один из действующих акционеров телеканала, утверждают собеседники РБК, и наиболее вероятным покупателем они называют Национальную медиа группу.
Государство сейчас контролирует 51% АО «Первый канал»: 38,9% у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Оставшиеся 25% через ООО «Растрком-2002» принадлежат Национальной медиа группе (среди других активов — РЕН ТВ, «Пятый канал», «Известия»).
Представители Абрамовича, «Останкино» и Национальной медиа группы отказались от комментариев. «Частный владелец [Роман Абрамович] сам вправе принимать решение — как распорядиться своей долей, чтобы во всем соответствовать требованиям законодательства», — сообщил РБК советник руководителя Росимущества Денис Лазарев. Представители ИТАР-ТАСС и «Первого канала» не ответили на запрос РБК на момент публикации.
Решение о сроке, в который структура собственников СМИ должна быть приведена в соответствие с российским законодательством, принимает орган, выдавший ему свидетельство о регистрации, то есть Роскомнадзор, указывает адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. Законом о СМИ этот срок не определен.
Израильское гражданство понадобилось Роману Абрамовичу в связи с проблемами, возникшими у него с получением британской визы. Источник РБК, близкий к предпринимателю, уточнял, что британские власти задержали выдачу Абрамовичу новой визы, однако речь об отказе в ее получении не идет. В начале июня The Sun со ссылкой на свои источники сообщила, что российский миллиардер Роман Абрамович отозвал заявку на получение британской инвестиционной визы.
Роман Абрамович приобрел 49% Общественного российского телевидения (ОРТ; прежнее название «Первого канала») еще в начале 2000-х у Бориса Березовского. В конце 2011 года в Лондоне на суде с Березовским в свидетельских показаниях Абрамович сообщил, что тогда заплатил за 49% вещателя $150 млн (с учетом комиссионных выплат — $164 млн). Таким образом, в начале 2000-х все ОРТ было оценено в $306 млн.
В тех же судебных показаниях Абрамович назвал и сумму сделки 2010 года, когда он продал 25% «Первого канала» Национальной медиа группе — «всего $145 млн» (при такой оценке весь канал стоил тогда $580 млн).
Для сравнения: на день покупки НМГ 25% «Первого канала» капитализация другого телевизионного холдинга — «СТС Медиа» (сейчас управляет телеканалами СТС, «Домашний», «Че», CTC Love) — на NASDAQ превышала $3,5 млрд.
Фото: ТАСС
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