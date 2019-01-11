Рогозин рассказал, как запуску американской ракеты Falcon помогает сама Земля

101

Рогозин отметил, что Falcon может поднять 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и это связано с расположением американской космической гавани на мысе Канаверал.— У них есть преимущество географическое — их ракеты аналогичного класса могут поднять больше нагрузки в силу того, что они находятся ближе к экватору, южнее нас намного, — сказал Рогозин.Кроме того, Рогозин сообщил, что у России есть все типы ракет-носителей — от лёгкого до тяжелого класса, и в будущем появится сверхтяжёлая ракета. Правда, это случится примерно через 10 лет.Фото: © SpaceX/life.ru