Рогозин рассказал, как запуску американской ракеты Falcon помогает сама Земля
11 января 2019 15:27
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Рогозин отметил, что Falcon может поднять 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, и это связано с расположением американской космической гавани на мысе Канаверал.
— У них есть преимущество географическое — их ракеты аналогичного класса могут поднять больше нагрузки в силу того, что они находятся ближе к экватору, южнее нас намного, — сказал Рогозин.
Кроме того, Рогозин сообщил, что у России есть все типы ракет-носителей — от лёгкого до тяжелого класса, и в будущем появится сверхтяжёлая ракета. Правда, это случится примерно через 10 лет.
Фото: © SpaceX/life.ru
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