Рогозин пошутил про способность "Роскосмоса" выиграть "маленькую войну"

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- У нас 10 истребителей. Реальных истребителей, - отметил Рогозин, перечисляя весь большой авиапарк госкорпорации.- Для подготовки космонавтов, — пояснил глава "Роскосмоса". - Но, в принципе, если надо, маленькую войну мы готовы выиграть.Рогозин пояснил, что речь идёт об Л-39 — учебно-тренировочных самолётах, которые, однако, стоят на вооружении десятков стран.