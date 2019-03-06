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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Робот Фёдор отправится в космос на корабле "Союз"

6 марта 2019 18:55
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Сообщается, что полёт андроида в беспилотном корабле намечен на лето уже этого года.
Советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Брошенко сообщил, что предприятие в ближайшее время проведёт подготовку робота Фёдора к полёту на МКС на беспилотном космическом корабле "Союз", передает life.ru. Как сообщает РИА "Новости", в космос отправится модифицированная версия робота.

Как отметил Брошенко, этот вопрос прорабатывается в рамках пускового графика и в случае принятия решения по пилотируемому кораблю "Союз МС" будет отработан формат этого полёта.

Фёдор, или FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), — антропоморфный робот-спасатель, разработку которого НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований проводили по заказу МЧС России. 
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