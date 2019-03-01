Renault объявила российские цены на обновленный Duster
1 марта 2019 18:25
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За 709 000 рублей кроссовер будет оснащен двигателем в 1,6 литра, мощностью в 114 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также передним приводом.
С полным приводом Duster будет стоить уже от 829 990 рублей. Комплектация Life с подушкой безопасности пассажира, боровым компьютером и черными боковыми стойками стоит 859 990 рублей. Топовая комплектация Drive стоит 987 990 рублей, а Drive Plus – 1 082 990 рублей. Оснащение автоматической коробкой передач повысит стоимость машины еще на 50 тысяч рублей.
Кроссовер получил новую медийную систему с 7,0 дюймовым дисплеем, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, навигатором. Машину оснастили новым рулем, а сиденья стали с комбинированной обивкой. Также появилась фронтальная подушка безопасности.
В новом Duster есть функция обогрева стекла, которая управляется отдельной кнопкой на консоли. Если покупатель выбирает опцию ESP, машина оснащается датчиком давления в шинах. При этом внешне кроссовер не отличается от своей предыдущей версии.
Duster работает на бензиновом двигателе объемом в 1,6 литра и мощностью в 114 л.с. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Можно выбрать и более мощный двигатель объемом в 2 литра и 143 л.с. Можно приобрести и Duster с турбодизелем мощностью в 109 л.с. и объемом в 1,5 литра.
Кроссовер Duster – самая популярная модель в России от компании Renault. В январе этого года было продано 2338 автомобилей.
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