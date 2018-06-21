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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Размер базового вознаграждения членов совета директоров ЛУКОЙЛа вырос в 1,54 раза

21 июня 2018 23:56
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Каждый из них получит по 6,5 млн рублей, а также предусмотрены дополнительные выплаты главе совдира, главам и членам комитетов.
Акционеры ЛУКОЙЛа на годовом собрании утвердили базовое вознаграждение членам совета директоров по итогам работы в 2017 году в размере 53,75 млн руб. против 34,7 млн руб. за 2016 год, передает РБК. Таким образом, размер базового вознаграждения вырос в 1,54 раза.

Размер выплаты каждому члену совета директоров за период с июня 2017 по июнь 2018 года составит 6,5 млн руб. Половина этой суммы, 3,25 млн руб., уже была выплачена по итогам внеочередного собрания акционеров, которое прошло 4 декабря 2017 года.

Акционеры ЛУКОЙЛа переизбрали совет директоров в прошлом составе. В него вошли: глава компании Вагит Алекперов, ректор Московской государственной юридической академии Виктор Блажеев, член Американо-российского делового совета (АРДС) и президент TTG Global Тоби Гати, председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер, президент Российского совета по международным делам (РСМД) Игорь Иванов, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов, председатель Российско-британской торговой палаты и член Российского Национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, член консультативного совета директоров Американо-российской торговой палаты Ричард Мацке, член инвесткомитета правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН Иван Пикте, вице-президент ЛУКОЙЛа по стратегическому развитию Леонид Федун, а также бывший главный бухгалтер ЛУКОЙЛа Любовь Хоба.

Грайфер по итогам решения акционеров дополнительно получит 5 млн руб. против 1,5 млн руб. годом ранее за выполнение функций председателя совета директоров, председатели комитетов совета директоров Виктор Блажеев, Игорь Иванов и Роджер Маннингс — по 1 млн руб. дополнительно (за 2016 год они получили по 700 тыс. руб.). Иванову, Пикте, Блажееву, Мацке положено дополнительно по 1 млн руб. за исполнение функций членов профильных комитетов.

Дополнительно Иванов, Гати, Маганов и Федун получат за исполнение функций членов комитета по стратегии и инвестициям по 1 млн руб., Блажеев, Иванов и Пикте — за исполнение функций членов комитета по аудиту по 1 млн руб., Маннингс, Блажеев и Мацке — за исполнение функций членов комитета по кадрам и вознаграждениям по 1 млн руб.

Помимо этого членам совета директоров предусмотрены выплаты за участие в очных заседаниях, за трансконтинентальные перелеты, участие в конференциях и других мероприятиях.

Кроме того, акционеры предложили в следующем году увеличить размер вознаграждений. Согласно этим предложениям, каждый из членов совета директоров в 2019 году получит по 6,75 млн руб., выплаты председателю совета повысятся до 5,2 млн руб., председателям и членам комитетов — на 1,05 млн руб. каждому.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании по МСФО выросла более чем в два раза, до 418,8 млрд руб., чистый долг уменьшился в полтора раза, до 285,9 млрд руб., а общий долг сократился на 12% и составил 616,36 млрд руб.


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