Раскрыты возможности первого электробайка Harley-Davidson
8 января 2019 13:57
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Он будет готов к концу лета. Цена на новинку кусается: базовая версия LiveWire обойдется в $29 799.
На сегодняшний день это значительно дороже других представленных на рынке мотоциклов с электромотором.
Так модели Zero S и Zero SR от одноименного производителя, которого называют «Tesla в мире байков», обойдутся в $10 995 и $16 495 соответственно.
Но у детища Harley-Davidson премиальный дизайн и 116-летняя история. Именно поэтому байки этой компании стоят дорого.
LiveWire будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды. На одном заряде батареи мотоцикл сможет проехать около 177 километров. Показанный ранее прототип способен был преодолеть на одном заряде лишь 88 километров.
За контроль аккумулятора, сервисные оповещения и диагностику будет следить система H-D Connect с удаленным подключением. Harley-Davidson уверяет, что LiveWire станет первым массовым электрическим мотоциклом с сотовой связью.
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