Я нашел ошибку
Главные новости: 
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов объяснил решение отказаться от участия в матче 16-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Шикунов об отмене матча с «Оренбургом»: «Постоял три минуты в теплой куртке и чуть с ума не сошел, а футболистам бегать нужно, дышать»
В настоящее время устанавливаются все личности участников дорожно-транспортного происшествия и другие обстоятельства произошедшего.
В Ставропольском районе столкнулись три иномарки, два человека погибли, пострадали четверо детей
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря.
Ракету с пилотируемым "Союзом МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре
С начала зимы вступает в силу ряд изменений в законодательстве.
Налоги, права и маркировка. Что изменится в жизни россиян в декабре
Учитывая динамику понижения температуры к началу матча, было принято решение о переносе матча.
Матч "Оренбург" – "Крылья Советов" перенесен
Подано 2 встречных заявления: от лже-охранника и покупательницы.
Полиция начала проверку по поводу конфликта между охранником и девушкой в тольяттинском магазине
Уже сегодня вечером в сквере на ул. Ленина будет праздничная атмосфера.
В Самаре и в выходные дни продолжается монтаж новогодней иллюминации
Офтальмологи предупреждают, что ежедневное пользование компьютером, планшетом и смартфоном ведет к увеличению длины глазного яблока и, как следствие, развитию близорукости (миопии), при которой предметы плохо различаются на дальнем расстоянии.
Близорукость - эпидемия 21-го века
сегодня  Суббота, 1 декабря, 20:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -17 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 66.53
-0.1
EUR 75.75
-0.14
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Ракету с пилотируемым "Союзом МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре

1 декабря 2018 18:42
97
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря.
Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос", передает life.ru.

— Произведён вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-11" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс, — приводит ТАСС слова представителя компании.

Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря. В 20:36 мск этого же дня "Союз" пристыкуется к орбитальной станции. В составе экипажа россиянин Олег Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
30 ноября 2018  11:53
В Самарской области увеличили среднедушевой доход
В Самарской области увеличили среднедушевой доход
Он установлен в размере 28 273 рублей. Экономика региона
274
29 ноября 2018  13:00
Счетная палата Самарской области пришла к выводу, что Фонд капремонта неэффективно расходовал средства
Счетная палата Самарской области пришла к выводу, что Фонд капремонта неэффективно расходовал средства
Из отчета аудиторов следует, что с 2015 по 2017 год расходы на содержание фонда увеличились вдвое. Экономика региона
232
29 ноября 2018  10:45
Самарский ТЦ «Парк Хаус» выставят на торги за 1,5 млрд рублей Помещение, земля, а также коммуникации будут проданы одним лотом.
Самарский ТЦ «Парк Хаус» выставят на торги за 1,5 млрд рублей
Помещение, земля, а также коммуникации будут проданы одним лотом. Экономика региона
262
Весь список
Финансы и Банки
30 ноября 2018  09:29
«Сервис безопасных расчетов» Сбербанка стал доступен в офисах застройщиков-партнеров банка в Поволжье
«Сервис безопасных расчетов» Сбербанка стал доступен в офисах застройщиков-партнеров банка в Поволжье
Ранее воспользоваться услугой можно было при оформлении сделки в офисе Сбербанка.  Финансы и Банки
271
29 ноября 2018  20:16
К таким выводам пришел конкурсный управляющий банкротством кредитной организации — Агентство по страхованию вкладов.
«АктивКапитал банк» убили умышленно
К таким выводам пришел конкурсный управляющий банкротством кредитной организации — Агентство по страхованию вкладов.   Финансы и Банки
501
29 ноября 2018  10:08
Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
Предприниматели из Самары узнали, как улучшить финансовые показатели бизнеса на примере компании по продаже брюквы
В Самаре состоялось четвертое мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей.  Финансы и Банки
252
Весь список
Строительство
27 ноября 2018  09:31
Бюджетный подрядчик в Самаре при строительстве школы снес частные владения
Бюджетный подрядчик в Самаре при строительстве школы снес частные владения
Сейчас ситуацию изучает прокуратура. Строительство
296
26 ноября 2018  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседании межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства
Дмитрий Азаров провел очередное заседании межведомственной комиссии по вопросам долевого строительства
"За этот год мы распутали целый ворох проблем, казавшихся неразрешимыми, выработали оптимальный алгоритм наших совместных действий."  Строительство
339
26 ноября 2018  13:54
В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу
В Самаре в районе Волжского шоссе построят новую дорогу
Длина участка составит около 500 метров. Строительство
386
Весь список
Материалы и технологии
21 ноября 2018  09:39
Фасадный декор из пенополистирола – надежно, выгодно, красиво
Вспененный полистирол широко используется в быту в качестве теплоизоляционного и прокладочного материала.  Материалы и технологии
87
1 ноября 2018  21:37
Что стоит знать о светодиодном освещении?
 Вы думаете купить светодиоды , но не знаете, стоит ли тратить на них свои деньги? Тогда стоит разобраться в этом вопросе поподробнее. Сразу стоит начать с того,... Материалы и технологии
277
31 октября 2018  18:41
Керамическая плитка - эстетика внешнего вида
Керамическая плитка - эстетика внешнего вида
 Сейчас многие для отделки пола и стен используют плитку. Она хорошо защищает стены и пол, делает их внешний вид эстетичным.  Материалы и технологии
146
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
814
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2053
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
2010
Весь список
Бизнес
29 ноября 2018  18:05
Предположительно, по оценке главы Независимого топливного союза Павла Баженова, АЗС могут повысить цены на топливо на 3,49 рублей за 1 литр бензина марки АИ-92 и на 3,59 рублей за литр бензина марки АИ-95.
Независимые АЗС добились разрешения поднять цены на топливо
Предположительно, по оценке главы Независимого топливного союза Павла Баженова, АЗС могут повысить цены на топливо на 3,49 рублей за 1 литр бензина марки АИ-92 и на... Бизнес
303
29 ноября 2018  17:57
В рамках проекта у старшеклассников и студентов появится возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается настоящий бизнес.
В регионе стартует спецпроект «Профессия «Предприниматель»
В рамках проекта у старшеклассников и студентов появится возможность посетить компании региона и узнать больше о том, как же делается... Бизнес
277
29 ноября 2018  16:34
Торговый центр опубликовал информацию о намерении обратиться с таким иском в адрес компании «Измерение».
ТЦ «Европа» банкротит ученого-арендатора
Торговый центр опубликовал информацию о намерении обратиться с таким иском в адрес компании «Измерение».   Бизнес
269
Весь список


Новости компаний
1 декабря 2018  18:42
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря.
Ракету с пилотируемым "Союзом МС-11" установили на стартовый стол на Байконуре
Запуск корабля к МКС запланирован на 14:31 мск 3 декабря.  Новости компаний
96
30 ноября 2018  17:50
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
  Новости компаний
309
30 ноября 2018  13:44
Новые факты хищения электроэнергии выявили сотрудники «Самарских распределительных сетей»
Новые факты хищения электроэнергии выявили сотрудники «Самарских распределительных сетей»
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
226
29 ноября 2018  18:48
Братский комбинат компании «Илим» Захара Смушкина посетила делегация из Китая и Южной Кореи
Братский комбинат компании «Илим» Захара Смушкина посетила делегация из Китая и Южной Кореи
  8–10 октября на Братском комбинате Группы «Илим» побывала большая азиатская делегация. К российским лесопромышленникам приезжали с визитом... Новости компаний
62
Весь список
IT и Коммуникации
16 ноября 2018  06:36
Айфоны XS - позитивные характеристики
Айфоны XS - позитивные характеристики
 Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
139
20 октября 2018  16:10
Как выбрать материнскую плату
Как выбрать материнскую плату
 Для офисного или домашнего, а может быт, игрового компьютера важно грамотно подойти к выбору материнской платы.  IT и Коммуникации
181
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
768
Весь список
Транспорт
1 декабря 2018  11:18
Автобус №75 в Самаре теперь следует на одну остановку дальше в сторону из города
Автобус №75 в Самаре теперь следует на одну остановку дальше в сторону из города
Корректировки в работу маршрута внесли по просьбам пассажиров. Транспорт
258
30 ноября 2018  11:44
В постановление о повышении стоимости проезда в Самаре не включили безлимитный проездной
В постановление о повышении стоимости проезда в Самаре не включили безлимитный проездной
Эта опция тарифного меню на стадии обсуждения. Транспорт
267
30 ноября 2018  09:07
Проезд в транспорте Самары подорожает Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года.
Проезд в транспорте Самары подорожает
Нововведение вступит в силу 1 января 2019 года. Транспорт
288
29 ноября 2018  22:42
Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.
В Самаре до 28 рублей повысится стоимость проезда в общественном транспорте
Стоимость билетов будет одинаковой при наличном и безналичном расчёте.  Транспорт
428
Весь список
Предпринимательство
29 ноября 2018  14:35
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
Бурение скважин под воду - как заказать услугу, преимущества
 Скважина на воду — это отличный способ обеспечить себя с свою семью чистой водой на долгие годы. Заказывать услугу рекомендуется в «БурАльянсе»,... Предпринимательство
76
16 ноября 2018  06:50
Как составить доп. соглашение к договору: образец, суть и правила составления
Как составить доп. соглашение к договору: образец, суть и правила составления
 В деятельности предприятия присутствует множество документов, которые постоянно необходимо актуализировать и приводить в соответствие с действующим... Предпринимательство
237
Весь список
Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
319
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
621
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
564
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
1009
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1100
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1035
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
925
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
883
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1301
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1691
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1718
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2894
Весь список

Мероприятия
Идём на большой волейбол: в «МТЛ Арене» в рамках чемпионата России по волейболу «Нова» примет «Динамо-ЛО» из Ленобласти
В Самаре стартовал школьный хакатон
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные