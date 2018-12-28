Ракетные двигатели ОДК в 2018 году обеспечили 15 успешных космических пусков

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В ходе 14 из 15 пусков ракет (в составе РН «Союз-СТ-А», «Союз-СТ-Б», «Союз-ФГ», «Союз-2-1а», «Союз-2-1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а при запуске РН «Союз-2-1в» – двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО «Главкосмос» и АО «Главкосмос Пусковые Услуги». Они доставили на Международную космическую станцию 3 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.Пусковая кампания 2018 года завершилась двумя знаковыми событиями: с космодрома Куру состоялся 20й с начала эксплуатации Гвианского космического центра пуск РН «Союз-СТ» с двигателями РД-107А/РД-108А, и с космодрома Восточный осуществлён четвертый запуск ракеты-носителя с двигателями производства ПАО «Кузнецов». Параллельно на испытательной базе ПАО «Кузнецов» - обособленном подразделении «Винтай» - ведутся испытания как серийных ракетных двигателей, так и двигателей НК-33А. Очередной двигатель НК-33А был успешно испытан 19 декабря.Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей семейства «Союз» с 1958 года. 60 лет эти двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед отправкой заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 — первого в мире в своем классе, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах керосин-кислород, имеющего многоразовый запуск и многократное применение. Он отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».