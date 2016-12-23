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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Работники АВТОВАЗа попрощались с Lada 4x4

23 декабря 2016 11:11
92
Сборку этой модели остановили для переноса на главный конвейер.

Работники АВТОВАЗа поделились в социальных сетях снимками, где они прощаются с внедорожником Lada 4x4. Прощание с легендарной моделью связано с переносом сборки на 3-ю нитку главного конвейера предприятия.

Сейчас на 3-ей линии главного конвейера собирают Lada Priora и пятидверную Lada 4x4, которая переехала туда после ликвидации в конце 2015 года ОПП.

Как сообщает ресурс Lada Online, даже после переноса трехдверной Lada 4x4 на эту нитку – ее загрузка останется минимальной, т.к. ее производственная мощность составляет 220 000 автомобилей в год, а сейчас на ней собирается всего 30 000 автомобилей.

Судьба старого конвейера пока неизвестна, пишет СитиТраффик.


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