Работники АВТОВАЗа попрощались с Lada 4x4
23 декабря 2016 11:11
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Работники АВТОВАЗа поделились в социальных сетях снимками, где они прощаются с внедорожником Lada 4x4. Прощание с легендарной моделью связано с переносом сборки на 3-ю нитку главного конвейера предприятия.
Сейчас на 3-ей линии главного конвейера собирают Lada Priora и пятидверную Lada 4x4, которая переехала туда после ликвидации в конце 2015 года ОПП.
Как сообщает ресурс Lada Online, даже после переноса трехдверной Lada 4x4 на эту нитку – ее загрузка останется минимальной, т.к. ее производственная мощность составляет 220 000 автомобилей в год, а сейчас на ней собирается всего 30 000 автомобилей.
Судьба старого конвейера пока неизвестна, пишет СитиТраффик.
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