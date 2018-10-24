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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Простаивающий комбинат «Родник» сделал первый шаг к восстановлению своей деятельности.

24 октября 2018 19:39
109
Простаивающий комбинат «Родник» сделал первый шаг к восстановлению своей деятельности.

Новый оператор предприятия — компания ПК «Родник» — смог получить одну из лицензий, позволяющую работать с алкогольной продукцией. Правда пока — только хранить и поставлять ее, передает «СО» ОНЛАЙН. 
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