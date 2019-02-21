Продажи iPhone рекордно упали за два года
21 февраля 2019 20:47
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В четвертом квартале 2018 года Apple продала 64,5 миллиона iPhone, что на 8,5 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Компании удалось сохранить второе место, но ее доля на рынке упала с 17,9% до 15,8%.
Первое место по продажам занимает Samsung, хотя ее доля на рынке тоже падает. В конце 2018 года Samsung продала почти 71 миллионов смартфонов, что на 3,3 миллиона меньше, чем в четвертом квартале 2017 года.
Huawei, занявшая третье место, сильнее всех увеличила продажи телефонов: с 43,8 до 60 миллионов. Китайская компания вплотную подобралась к Apple. Эксперты прогнозируют, что в будущем Huawei сможет продать больше смартфонов, чем Apple.
Аналитики Gartner считают, что на изменение ситуации на рынке повлияло падение спроса на смартфоны Apple и Samsung в Китае, а также желание потребителей покупать более дешевые устройства.
Проверить данные Gartner не получится, потому что ни Apple, ни Samsung, не отчитываются о продажах смартфонов в количественном выражении.
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