Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность в концерне Renault
7 декабря 2017 11:35
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Президент АВТОВАЗ Николя Мор получил должность директора по операциям в Евразии в концерне Renault, сообщает 63.ру.
— С 1 января 2018 года Денис Ле Вот переходит в Renault-Nissan-Mitsubishi. Ему на смену назначили Николя Мора. Теперь он будет отчитываться перед вице-президентом компании Штефаном Мюллером, а также входить в комитет по управлению Renault, — рассказали представители компании. — При этом он остается руководителем АВТОВАЗа.
Николя Мор возглавил АВТОВАЗ 15 марта 2016 года. Он сменил на этом посту Бу Андерсона.
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