Представлена самая быстрая в мире зарядка для смартфонов

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В актуальной на сегодняшний день технологии Qualcomm Quick Charge 4+ используется сразу два потока для подачи энергии. Благодаря этому выходная мощность составила 18Вт.Будущие процессоры компании будут поддерживать уже три потока, что приведёт к практически двойному приросту мощности — до 32Вт.При этом смартфоны и планшеты не будут нагреваться. Опробовать новую технологию можно будет уже в гаджетах 2019 года.Напомним, что в смартфонах Huawei доступна зарядка мощностью 40Вт. Тем не менее, скорость может отличаться не в их пользу.