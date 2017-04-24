Представителя Самарских коммунальных систем заслушали в Совете Федерации РФ

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Заместитель технического директора ООО «СКС»выступила на совещании с экспертной оценкой.На мероприятии обсуждались перспективы использования сырья и продукции из осадков сточных вод и водоподготовки и необходимые изменения в действующем природоохранном законодательстве. В совещании, которое состоялось в Совете Федерации, принимали участие представители Росводресурсов, Роспотребнадзора, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, водоканалов и промышленных предприятий. Были выслушаны мнения ведущих экспертов-практиков. С опорным докладом от водоснабжающих организаций выступила Юлия Егорова, заместитель технического директора ООО «Самарские коммунальные системы».Сенатор Ирина Гехт, проводившая совещание, отметила: «К сожалению, большая часть образующихся после водоочистки осадков после соответствующей обработки не используется в качестве сырья или продукции, хотя они вполне могут применяться в качестве органических удобрений или вторичных материалов для технической рекультивации нарушенных земель, а также в строительной промышленности». Состоявшееся заседание должно способствовать формированию и стимуляции стабильного спроса на сырье и продукцию из осадков сточных вод и водоподготовки. Расширение областей их применения позволит добиться существенного снижения негативного воздействия на окружающую среду, вовлечь в хозяйственный оборот большой объем ресурсов и избежать неэффективных расходов.В «Самарских коммунальных системах» накоплен большой практический и научный опыт работы с осадками сточных вод, что позволяет делать выводы, обобщения и предложения, способствующие скорейшему решению задач, поставленных Советом Федерации.