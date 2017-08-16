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Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%

16 августа 2017 11:10
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Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%
Данные получены по сравнению с июлем 2016 года.
 
По оперативным данным Самарского РДУ потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области в июле 2017 года составило 1753,6 млн кВт∙ч, что на 0,1 % ниже объема потребления за июль 2016 года.
В июле 2017 года выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Самарской области увеличилась на 16% по сравнению с июлем 2016 года и составила 1688,0 млн кВт∙ч.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Самарской области с января по июль 2017 года составило 13493,6 млн кВт∙ч, что на 2,2 % выше объема потребления аналогичного периода 2016 года. Без учета влияния 29 февраля 2016 года прирост составил 2,7 %.

Электростанции энергосистемы Самарской области с января по июль 2017 года выработали 12681,3 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 4,5 % меньше выработки за аналогичный период прошлого года. Без учета влияния 29 февраля 2016 года снижение составило 4%.

Максимум потребления мощности в энергосистеме Самарской области в июле 2017 года зафиксирован 17 июля в 13-00 час при среднесуточной температуре наружного воздуха 25,6 ºС. Его значение составило 2775 МВт, что на 48 МВт (-1,7 %) ниже максимума потребления мощности июля 2016 года.

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