Подготовка электросетевого хозяйства г.о. Самара к ЧМ-2018 идет полным ходом

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«Самарские распределительные сети» ведут подготовку электросетевого хозяйства кЧемпионату мира по футболу 2018 года.Помимо строительства главного питающего центрастадиона «Самара Арена» - подстанции 110 кВСтадион, и переустройства линий электропередачи,проходящих вдоль Московского шоссе, будут выполнены ремонтные работы на действующих электроустановках в г.о. Самара.На текущий год запланирована окраска 234 опор ЛЭП 35-110 кВ, расчистка 73,74 га просеклиний электропередачи, находящихся на территории городского округа, и очистка опор от древесно-кустарной растительности.На 18 подстанциях 35-110 кВ будет выполнен текущий ремонт трансформаторов,разъединителей, выключателей, ограничителей перенапряжения и прочего оборудования, атакже внешний и внутренний ремонт зданий ЗРУ и текущий ремонт оборудования ОРУ.Дополнительно будет выполнено благоустройство внутренних территорий подстанций,ремонт подъездных путей и ограждения.Подготовка электросетевого хозяйства к ЧМ-2018 ведется в рамках реализации ремонтной программы текущего года. Завершить все работы планируется в сентябре, сообщает пресс-служба компании.