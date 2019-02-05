«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС
5 февраля 2019 15:12
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Согласно сообщению, габариты ручной клади не должны превышать 36х30х4 см. Также на борт разрешается проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Разрешается проносить товары из Duty Free параметрами не более 10х10х5 см.
«Мы буквально в точности до запятой исполнили требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами», — приводит слова главы компании Андрея Калмыкова пресс-служба «Победы».
По словам Калмыкова, теперь пассажиры смогут сами выбирать, какими правилами им пользоваться. Можно, как раньше, брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, или взять в салон одно место ручной клади весом до 10 кг плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил (ФАП).
В ноябре 2017 года вступили в силу поправки в правила провоза багажа в самолетах. По ним каждый пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы, например портфель или дамскую сумку (габариты устанавливает перевозчик), детское питание, верхнюю одежду и прочее.
«Победа» сочла эти нормы противоречащими положениям Воздушного кодекса. Перевозчик утверждал, что габариты вещей должны зависеть от типа конкретного самолета. В декабре 2018 года авиакомпания изменила правила перевозки ручной клади, ограничив ее размеры габаритами 36х30х27 см, а спустя еще полгода обратилась в Верховный суд с требованием признать незаконными нововведения Минтранса. Однако суд встал на сторону ведомства и отклонил жалобу «Победы».
После решения суда Калмыков в ноябре 2018 года пригрозил, что для соблюдения требований компании придется установить «смешные» габариты ручной клади — 10х10х10 см. Позднее в интервью РБК он пояснил, что хотел «чуть-чуть потроллить» Минтранс, чтобы привлечь внимание к проблеме.
«Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты (ширину до 4 см. — РБК) и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня ФАП», — пояснил РБК представитель авиакомпании 5 февраля. Он добавил, что точно измерить вещи из перечня невозможно, но речь идет об «очевидно малогабаритных» вещах, которые не помешают безопасности полета и свободному размещению ручной клади других пассажиров.
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