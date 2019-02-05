«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС

100

Согласно сообщению, габариты ручной клади не должны превышать 36х30х4 см. Также на борт разрешается проносить дамскую сумку, портфель или рюкзак габаритами 36х30х23 см, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку, костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску. Разрешается проносить товары из Duty Free параметрами не более 10х10х5 см.«Мы буквально в точности до запятой исполнили требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами», — приводит слова главы компании Андрея Калмыкова пресс-служба «Победы».По словам Калмыкова, теперь пассажиры смогут сами выбирать, какими правилами им пользоваться. Можно, как раньше, брать в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных перевозчиком габаритов 36х30х27 см, или взять в салон одно место ручной клади весом до 10 кг плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил (ФАП).В ноябре 2017 года вступили в силу поправки в правила провоза багажа в самолетах. По ним каждый пассажир имеет право бесплатно провозить ручную кладь весом не более 5 кг плюс другие предметы, например портфель или дамскую сумку (габариты устанавливает перевозчик), детское питание, верхнюю одежду и прочее.«Победа» сочла эти нормы противоречащими положениям Воздушного кодекса. Перевозчик утверждал, что габариты вещей должны зависеть от типа конкретного самолета. В декабре 2018 года авиакомпания изменила правила перевозки ручной клади, ограничив ее размеры габаритами 36х30х27 см, а спустя еще полгода обратилась в Верховный суд с требованием признать незаконными нововведения Минтранса. Однако суд встал на сторону ведомства и отклонил жалобу «Победы»​.После решения суда Калмыков в ноябре 2018 года пригрозил, что для соблюдения требований компании придется установить «смешные» габариты ручной клади — 10х10х10 см. Позднее в интервью РБК он пояснил, что хотел «чуть-чуть потроллить» Минтранс, чтобы привлечь внимание к проблеме.«Объем багажных полок в наших самолетах от решения суда не изменился, мы по-прежнему не можем увеличить габариты. Поэтому, как говорили ранее, в целях соблюдения ФАП нам пришлось сократить габариты (ширину до 4 см. — РБК) и количество мест ручной клади, чтобы допускать провоз неизменяемых вещей из обязательного перечня ФАП», — пояснил РБК представитель авиакомпании 5 февраля. Он добавил, что точно измерить вещи из перечня невозможно, но речь идет об «очевидно малогабаритных» вещах, которые не помешают безопасности полета и свободному размещению ручной клади других пассажиров. ​