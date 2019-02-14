Операторы предупредили об угрозе срыва исполнения «закона Яровой»
14 февраля 2019 19:57
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Кто выиграет от предложения использовать российское оборудования и с чем связаны опасения операторов связи, разбирался РБК.
Что предлагает Минкомсвязь?
В начале января Минкомсвязь опубликовала проект постановления правительства, в котором предложила дополнить правила хранения для операторов связи требованием о том, что технические средства накопления информации, входящие в состав оборудования для обеспечения выполнения «закона Яровой», должны быть произведены на территории России и иметь соответствующее заключение. Требование должно распространяться на все системы хранения данных (СХД), которые будут приобретать операторы, после того как закон вступит в силу. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, инициатива направлена «на обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования». Авторы проекта также рассчитывают, что он позволит оказать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повысить их конкурентоспособность.
В числе отечественных производителей СХД для исполнения «закона Яровой» — компании Kraftway, «КНС групп» (входит в «ИКС Холдинг» Антона Черепенникова, производит СХД YADRO), АФ «ИНЭУМ им. И.С. Брука», разработчик процессора «Эльбрус» МЦСТ, «Т-Платформы», «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ), писал «КоммерсантЪ» со ссылкой на ответ Минпромторга на соответствующий запрос одного из участников рынка. Но представитель «Т-Платформ» заявил РБК, что его компания не производит СХД.
Почему операторы против?
МТС в своем отзыве указала, что выполнение требований постановления, если оно вступит в силу, «приведет к приостановке уже ведущейся операторами связи работы по внедрению систем», направленных на реализацию «закона Яровой», необходимости проведения различных исследований и тестирования отечественного оборудования, «что в конечном итоге привет к срыву текущих планов по внедрению закона».
Ограничение числа поставщиков оборудования для реализации закона только отечественными компаниями также приведет к монополизации рынка и завышению цен. В итоге может вырасти стоимость услуг связи для населения, говорится в отзыве МТС. На возможное ограничение конкуренции на рынке средств накопления информации и появление монополии указывается в отзыве еще одного эксперта рынка. Минкомсвязь в ответ на это указала, что конкуренция все-таки будет — между отечественными производителями, которых существует не менее пяти.
Кроме того, по версии участников рынка, проект не позволит достичь указанной цели: в МТС обращают внимание на то, что требование о российском происхождении распространяется только на системные платы и механические детали СХД, но не жесткие диски. В то же время именно жесткие диски являются «сложными программно-аппаратными устройствами и могут содержать «закладки», которые сведут на нет достижение заявленной цели обеспечения информационной безопасности и защиты от компьютерных атак», говорится в отзыве МТС.
Наконец, в компании указали на то, что проект предлагает возложить на операторов связи обязанность государства оказывать поддержку отечественным производителям радиоэлектронной продукции и повышать их конкурентоспособность.
Представитель «Ростелекома» в своем отзыве на проект указал, что согласно российскому законодательству запрет или ограничение использования иностранных товаров может распространяться только на госзакупки, тогда как среди операторов связи есть множество частных компаний.
В недавнем отчете, посвященном телекоммуникационному рынку, Sberbank CIB указывал инициативу Минкомсвязи среди негативных факторов для российских игроков. Требование обязать операторов хранить информацию только на оборудовании российского производства может привести к росту расходов для операторов, особенно если количество подобного оборудования будет ограниченным, предупреждали авторы отчета.
Представители МТС и «Ростелекома» отказались комментировать свои отзывы на проект. Представитель Минкомсвязи не ответил на момент публикации.
Российский рынок хранения данных
По данным IDC, за 2017 год на российский рынок было поставлено СХД на сумму $358,38 млн. За второй и третий кварталы 2018 года (данные за первый и четвертый не раскрывались) поставки составили $170,13 млн. По итогам третьего квартала лидером на российском рынке внешних систем хранения данных была компания Dell EMC с долей 31,1% в емкостном выражении. В тройку крупнейших по емкости и выручке также входили компании Huawei и HPE. По оптимистичной оценке представителя «Т-Платформ», российские СХД занимают не более 5% рынка страны в денежном эквиваленте.
Согласны ли с критикой производители?
Управляющий директор «КНС групп» Алексей Шелобков отметил, что производством жестких дисков не занимается ни один ведущий мировой производитель СХД, это производство консолидировано группой международных, в основном азиатских, заводов. В то же время Шелобков настаивает, что ключевыми компонентами СХД, которые определяют их функциональные характеристики и стоимость, являются программное и аппаратное обеспечение (десятки ключевых модулей — плат). «В наших продуктах все эти составные элементы полностью разработаны российскими инженерами, нашими сотрудниками и являются интеллектуальной собственностью компании», — сказал он.
Помощник гендиректора по маркетингу МЦСТ и ИНЭУМ им. И.С. Брука Константин Трушкин считает, что критика законопроекта не оправданна, так как в поправках, предложенных Минкомсвязи, не требуется российское происхождение дисков. «Поддержку российских производителей СХД можно было бы даже усилить. Но инициатива в любом случае хорошая», — отметил он.
Типичная российская СХД на 75% состоит из импортных компонентов, однако программное обеспечение — российской разработки, пояснил РБК представитель «Т-Платформ». «Глядя на архитектуру российских СХД, можно с уверенностью сказать, что российские производители при необходимости смогут удовлетворить 100% импортозамещения в количественном эквиваленте, однако не все заказчики будут удовлетворены функциональной и качественной составляющей в среднем и тем более высоком сегменте СХД», — сказал он.
Представители других компаний из списка Минпромторга не ответили на вопросы на момент публикации.
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