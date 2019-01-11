Официальная позиция ООО «СВГК» по вопросу оплаты газоснабжении в 2019 году
11 января 2019 16:54
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Началом работы нашей компании в регионе в качестве поставщика газа (ОАО «Самарагаз») является 1945 г. В связи с этим компания не является «посредником» и начала свою деятельность поставщика газа задолго до создания ООО "Газпром межрегионгаз Самара". Совокупно в зоне обслуживания ООО «СВГК» и ОАО «Самарагаз» находится около 1 миллиона абонентов.
Существующие хозяйственные разногласия с ООО "Газпром межрегионгаз Самара" являются в настоящее время предметом судебного разбирательства и взаимодействия с Федеральной антимонопольной службой РФ. Не существует какого-либо решения суда, согласно которому было бы приостановлено право и обязанность ООО «СВГК» осуществлять сбор платежей по ранее заключенным договорам.
22 ноября 2018 г. Арбитражным судом Самарской области уже было подтверждено надлежащее исполнение условий ранее заключенного агентского договора между ООО «СВГК» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара». Сбор платежей с потребителей по итогам 2018 года составил 99,2%, передает пресс-служба СВГК.
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