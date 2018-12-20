"Одноклассники" впервые покажут собственный "Голубой огонёк"

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По словам создателей, передача будет отличаться от привычных зрителю, поскольку программа мероприятия составлялась не редакторами и сценаристами, а пользователями социальной сети.Поэтому в эфире звёздные гости программы будут не только исполнять любимые хиты, но и резать салаты, жонглировать мандаринами, устраивать гонки на тележках в супермаркете.В списке приглашённых — певица МакSим, группа "Моя Мишель", Ёлка, Jukebox Trio, Burito, Тимур Родригез, Стас Костюшкин, Александр Ревва и другие. Эфир начнётся 31 декабря в 22:00 по московскому времени. Посмотреть программу можно будет как в официальной группе "Одноклассники. Всё ОК!", так и в эфире телеканала "Мир".Фото: odnoklassnikiguru.ru