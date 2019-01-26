Новый iPhone "учует" утечку газа
26 января 2019 17:15
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Согласно описанию патента, в смартфоне будет находиться портативный газоанализатор, который сможет обнаружить токсичные газы. В документе сообщается, что устройство сможет "учуять" монооксид углерода, диоксид азота, двуокись серы, метан и окись азота. Многие из этих соединений входят в состав бытового газа.
Как предположили эксперты, устройство может заменить собой домашние датчики по обнаружению газовых утечек. Например, обнаруживший повышенную концентрацию iPhone сможет не только оповестить об этом пользователя, но и вызвать бригаду газовой службы.
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