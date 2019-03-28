Немецкие СМИ оценили преемника "Нивы"
28 марта 2019 22:17
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Lada 4x4, ранее известная как "Нива", — старейший из продающихся на данный момент внедорожников, обладающий при этом "самой оптимальной" ценой, пишет Stern.
"Сильно выросший в размерах Vision станет его возможным преемником", — отмечает автор статьи.
Новинка, по его словам, обращает на себя внимание "изломанной" поверхностью кузова и напоминает военную машину.
Однако реализация такого дизайна в серийном производстве остается под вопросом, так как это "стоит денег", в то время как Lada обычно ассоциируется с дешевизной, считает автор.
Эксперты предсказали успех новинки в Европе при условии, что она будет стоить столько же, сколько и ее предшественник — "Нива".
АвтоВАЗ представил концепт новой Lada 4×4 на Московском международном автосалоне в прошлом году, серийный автомобиль при этом появится не раньше 2022 года.
Фото: соцсети
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