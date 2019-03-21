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На заседании научно-технического совета в ПАО «Кузнецов» обсудили перспективные разработки и сотрудничество с вузами

21 марта 2019 17:32
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Участники НТС обсудили вопросы технологического развития предприятия, перспективы создания двигателей нового поколения на базе его разработок и сотрудничество с вузами Самарской области.
Расширенное заседание научно-технического совета на тему «Перспективы создания и производства газотурбинных двигателей» состоялось 21 марта в самарском ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Участники НТС обсудили вопросы технологического развития предприятия, перспективы создания двигателей нового поколения на базе его разработок и сотрудничество с вузами Самарской области.

В НТС приняли участие заместитель генерального директора – генеральный конструктор АО «ОДК» Юрий Шмотин, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Самара» Андрей Гордеев, врио ректора Самарского университета им. С.П. Королева Владимир Богатырев, первый проректор Самарского государственного технического университета Максим Ненашев, ректор Самарского университета путей сообщения Иван Андрончев, представители промышленных предприятий и научных организаций.

«ПАО «Кузнецов» – крупнейшее двигателестроительное предприятие региона, здесь сильный конструкторский коллектив, обновленные испытательные мощности и собственное опытное производство, - отметил во вступительном слове Юрий Шмотин. – Сейчас завод трансформируется, осваивая выпуск новых изделий, что делает очень актуальным и своевременным взаимодействие с вузами. Это выгодно всем: студенты, работая над реальным проектом, получают практические навыки, предприятия – свежие идеи и перспективные молодые кадры».

Предварительно уже определена тематика и состав работ, которые могли бы взять на себя научные центры региона. В ходе доклада генерального конструктора ПАО «Кузнецов» Олега Люсова были заявлены изделия, по которым сотрудничество может быть начато в ближайшее время – это двигатели «наземного» применения НК-36СТ, НК-36СТ-32 (мощностью 32 мВт), а также НК-32 серии 02 для бомбардировщика Ту-160. Важным направлением совместной деятельности станет перевод в цифровой формат чертежей для целого ряда изделий.

Подводя итоги мероприятия, заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев отметил важность расширения сотрудничества с высшими учебными заведениями.

«К 2021 г. модернизация и техперевооружение на предприятии будут завершены по основным позициям, - сказал Алексей Соболев. – Завод будет оснащен современным оборудованием. Это потребует от сотрудников специализации и высокой квалификации. Технологов, контролеров, мастерской состав, конструкторов, наладчиков и операторов станков вузы нам готовят уже сейчас, и, если студенты старших курсов начнут участвовать в проектах предприятия на этапе учебы – через несколько лет мы получим специалистов, подготовленных под конкретные задачи. Это одна из главных целей сотрудничества».

Научно-технический совет проводится в рамках реализации решений, принятых на совещании, прошедшем в ПАО «Кузнецов» 1 февраля под руководством председателя Комитета Государственной Думы по обороне Владимира Шаманова. Тогда в ходе обсуждения тем, касающихся технологического развития предприятия и создания инновационной техники, было принято решение провести НТС по
вопросам сотрудничества вузов и двигателестроительного предприятия.

В 2018 году «Кузнецов» неоднократно выступал индустриальным партнером в совместных инновационных проектах с вузами. В настоящее время на предприятии осуществляется шесть научно-исследовательских работ с Самарским университетом им. С.П. Королева.

Примером успешного сотрудничества ПАО «Кузнецов» с вузами стало создание новых электростартеров для индустриальных
газотурбинных двигателей НК-36СТ и НК-14СТ, реализованный с НПО «Шторм» и Самарским государственным техническим университетом. Изделие отличается компактностью, дешевизной и экономичностью по сравнению с аналогами. Совместная деятельность охватывает не только технические вопросы: во взаимодействии с Самарским государственным экономическим университетом разрабатывается комплекс логистических решений для промышленного предприятия, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:   соцсети
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