На выставке в Самаре соберутся энергетики Поволжья

82

В феврале в ВК «Экспо-Волга» открывается новый выставочный сезон 2017 года. И первым проектом станет 23-ая международная выставка-форум «Энергетика» с 15 по 17 февраляБолее 2700 специалистов-энергетиков, 85 экспонентов из 5 стран представят новинки оборудования по следующим тематикам:Энергетическое машиностроениеЭлектротехническое оборудованиеСистемы электро-, тепло-, газоснабженияВозобновляемые источники энергииОборудование для ЖКХСистемы и средства измерения и контроляЭнергоэффективные и энергосберегающие материалы, технологии иоборудованиеПосетителей ждет актуальная и конструктивная деловая программа, среди которых: отраслевые сессии и мастер-классы по инновационным технологиям. Будут обсуждаться вопросы релейной защиты и автоматизации; надежности и безопасности энергообъектов; перспективы развития малой энергетики; энергоэффективное ЖКХ и многое другое.