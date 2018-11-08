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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

На открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат

8 ноября 2018 23:40
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По оценкам специалистов, ориентировочный возраст добытого кристалла — более 350 миллионов лет.
На Верхне-Мунском месторождении в Якутии, которое открывал президент России Владимир Путин, нашли первый крупный алмаз массой более 50 карат. Как сообщили в алмазодобывающей компании "Алроса", это прозрачный кристалл октаэдрической округлой формы с незначительным жёлтым оттенком, передает life.ru.

— Масса алмаза составляет 51,49 карата, а размеры — 23 х 22 х 15 миллиметров, — говорится в сообщении компании. — Ориентировочный возраст добытого кристалла — свыше 350 миллионов лет.

Как отметил директор Удачнинского ГОК Александр Махрачёв, несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, вне сомнений, ювелирного качества. Из него планируют сделать один или несколько бриллиантов.


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