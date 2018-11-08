На открытом Путиным месторождении нашли "царь-алмаз" массой более 50 карат
8 ноября 2018 23:40
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— Масса алмаза составляет 51,49 карата, а размеры — 23 х 22 х 15 миллиметров, — говорится в сообщении компании. — Ориентировочный возраст добытого кристалла — свыше 350 миллионов лет.
Как отметил директор Удачнинского ГОК Александр Махрачёв, несмотря на небольшие включения и трещины, алмаз, вне сомнений, ювелирного качества. Из него планируют сделать один или несколько бриллиантов.
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