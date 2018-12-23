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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

На космодроме Восточный завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а»

23 декабря 2018 18:40
134
Пуск запланирован на 27 декабря.
На космодроме Восточный завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а». 

Состыкованы космическая головная часть и «пакет» (первая и вторая ступени) ракеты-носителя.

 Вывоз на стартовый комплекс состоится 24 декабря.

 Пуск запланирован на 27 декабря, передает пресс-служба Роскосмоса.


Фото:   пресс-служба Роскосмоса
 
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