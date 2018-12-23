На космодроме Восточный завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а»
23 декабря 2018 18:40
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Состыкованы космическая головная часть и «пакет» (первая и вторая ступени) ракеты-носителя.
Вывоз на стартовый комплекс состоится 24 декабря.
Пуск запланирован на 27 декабря, передает пресс-служба Роскосмоса.
Фото: пресс-служба Роскосмоса
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