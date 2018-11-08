На МКС вновь запустили вышедший из строя компьютер
8 ноября 2018 20:00
91
— Рестарт ЦВМ (центрально-вычислительной машины. — Прим. Лайфа) на борту МКС проведён. Трёхканальная конфигурация восстановлена, — написал он.
Неполадки в работе компьютера произошли 6 ноября. В Роскосмосе объяснили произошедшее программным сбоем и отметили, что на работу станции данный инцидент никак не повлияет, так как организация функционирования российских и американских вычислительных машин на МКС позволяет продолжать свою деятельность в штатном режиме.
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