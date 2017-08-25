На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Среди товаров народного потребления были выявлены и товары с признаками контрафактности.
Самарские таможенники изъяли контрафактную продукцию из Кыргызстана
В ближайшее время на территории города появятся еще четыре фигуры на футбольную тематику: две на Южном шоссе и по одной около музея Алабина и набережной.
На Южном шоссе в Самаре установлены две новые топиарные скульптуры: бутса с мячом и футболист
За полгода после открытия офтальмологического отделения в Сызрани было пролечено 4669 человек, из них прооперированы на месте 1039 пациентов.
В офтальмологическое отделение больницы Ерошевского в Сызрани приезжают лечиться из США
В финал конкурса вышли 14 команд.
В Самарской области прошел конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны
До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества н
В Самаре закупят новую партию спецтехники для уборки улиц
В экспозиции произведения 19 самарских художников сочетаются с гербариями.
В Самарской областной библиотеке открылась выставка «Живописная ботаника»
Проведение данного мероприятия было обусловлено увеличением числа погибших в ДТП на автодорогах. Основными причинами «трассовых» ДТП являются: выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, нарушение правил обгона и сон за рулем.
В Самарской области полицейские провели акцию «Трасса без ДТП»
По данным полицейских, двое из злоумышленников ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один за совершение кражи, второй – за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Остальные подозреваемые ранее судимы не были.
В Самаре четверо молодых людей избили мужчину на улице
сегодня  Пятница, 25 августа, 17:48
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/08:
USD 59.14
0.01
EUR 69.74
0.18
Искать
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства

25 августа 2017 13:22
108
На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства
Ситуация на рынке труда Тольятти, несмотря на некоторое улучшение, остается крайне напряженной.

Во время совещания на ПАО «АвтоВАЗ» озвучены меры, которые сегодня предпринимаются для того, чтобы поддержать вазовцев, не занятых в производственной программе.

Ситуация на рынке труда Тольятти, несмотря на некоторое улучшение, остается крайне напряженной. Уровень регистрируемой безработицы городу по состоянию на 01.07.2017 составляет 1,6%, что выше, чем по Самарской области (1,1%) и по России в целом (1,1%). На заводе понимают, что в таких условиях на рынке труда, проведение прямого массового сокращения персонала АВТОВАЗа, не востребованного на программе производства, является недопустимым. В связи с этим на АВТОВАЗе, начиная с октября прошлого года, реализуется комплексная программа по обеспечению занятости персонала. Она направлена на обеспечение занятости тех сотрудников, которые оказались не востребованы в производственной программе. В настоящее время это около четырех тысяч человек.

Так, был закрыт прием новых сотрудников, но не на всех направлениях, заключен договор с ТГУ на два года по подготовке инженеров, организована совместная программа подготовки студентов, в производство принято 150 новых работников, которые сейчас успешно трудятся. Следующие направления – это увольнение по соглашению сторон с компенсационными выплатами до пяти средних зарплат; программа по поиску новых рабочих мест и переводу работников к другим работодателям, пишет "ФедералПресс".



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 августа 2017  11:48
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции
Резиденты ОЭЗ «Тольятти» отправили на экспорт 20% продукции За прошедшие шесть месяцев накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн... Экономика региона
116
23 августа 2017  11:48
В этом году Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору урожая
В этом году Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору урожая
Уборочные работы аграриями губернии ведутся высокими темпами. Экономика региона
317
22 августа 2017  10:24
Овощи и фрукты подешевеют в пять раз
Овощи и фрукты подешевеют в пять раз
В Минэкономразвития ожидают, что цены на продовольствие достигнут минимума в сентябре. Экономика региона
192
Весь список
Финансы и Банки
25 августа 2017  11:20
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Сбербанк снизил ставки по продукту «Рефинансирование под залог недвижимости»
Обновленный продукт появился в Сбербанке в апреле 2017 года. Финансы и Банки
130
23 августа 2017  13:59
Банки могут обязать раскрывать баланс карт после каждой операции
Банки могут обязать раскрывать баланс карт после каждой операции
Подготовлен соответствующий законопроект. Финансы и Банки
288
23 августа 2017  12:00
Жители Поволжья стали чаще брать ипотечные кредиты
Жители Поволжья стали чаще брать ипотечные кредиты
Рост спроса во многом стал возможен благодаря снижению Сбербанком процентных ставок по жилищным кредитам. Финансы и Банки
209
Весь список
Строительство
22 августа 2017  12:48
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской Работы по плану завершатся в октябре.
Подрядчики приступили к демонтажу ледового Дворца спорта на Молодогвардейской
Работы по плану завершатся в октябре. Строительство
239
11 августа 2017  20:23
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
Интернет-магазин elektrika.ua - лучшие цены на электротовары
 Современный человек очень слабо может представить свою жизнь без использования в быту различного рода электрической продукции. Строительство
108
11 августа 2017  20:19
Купить квартиру в ЖК Митино от застройщика
Купить квартиру в ЖК Митино от застройщика
 Подавляющее большинство людей, проживающих в крупных городах, желают иметь загородный дом, либо квартиру в более умиротворенном месте, поближе к природе и... Строительство
89
Весь список

Новости

Преимущества домов из СИП панелей
24.08.2017
Преимущества домов из СИП панелей
 Все более популярными становятся дома из СИП панелей. Здесь есть масса...
Вес трубы: методики расчёта для стальной круглой заготовки
24.08.2017
Вес трубы: методики расчёта для стальной круглой заготовки
 Вес трубы — это показатель, который зависит от многих факторов. Не только...
Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
14.08.2017
Преимущества вибропрессованного метода изготовления бетонных изделий
 Если вас интересуют  изделия из бетона , то завод вибропрессованных изделий Lateres...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
633
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
738
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1734
Весь список
Бизнес
16 августа 2017  19:14
Отчётные документы для командировочных
Отчётные документы для командировочных
 Когда человека отправляют в командировку, ему необходимо после приезда домой предоставить документы, которые подтверждают, что он заселялся в гостиницу и т.д. Бизнес
88
4 августа 2017  06:38
Локальные очистные сооружения для АЗС, автостоянок, моек
 Локальные системы очистки отличаются стоимостью, конструкцией, материалом и размерами. Такие сооружения необходимы на автостоянках и заправочных станциях. Бизнес
132
3 августа 2017  13:49
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей Треть из них ведут бизнес в Самаре.
В Самарской области приобрели патент 3130 индивидуальных предпринимателей
Треть из них ведут бизнес в Самаре. Бизнес
378
Весь список


Новости компаний
25 августа 2017  13:22
На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства
На АвтоВАЗе рассказали о поддержке персонала в связи с сокращением производства
Ситуация на рынке труда Тольятти, несмотря на некоторое улучшение, остается крайне напряженной. Новости компаний
108
21 августа 2017  14:00
Суд поставил на паузу трехмиллиардный иск «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам
Суд поставил на паузу трехмиллиардный иск «Тольяттиазота» к кубанским чиновникам
Суть требований по-прежнему не раскрывается. Новости компаний
222
17 августа 2017  14:02
АВТОВАЗ озвучил дату старта производства универсала LADA Vesta
АВТОВАЗ озвучил дату старта производства универсала LADA Vesta
Это одна из наиболее ожидаемых новинок этого года на российском рынке. Новости компаний
551
16 августа 2017  11:10
Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%
Потребление электроэнергии в Самарской области в июле 2017 года снизилось на 0,1%
Данные получены по сравнению с июлем 2016 года. Новости компаний
229
Весь список
IT и Коммуникации
3 августа 2017  17:25
Товары для одностраничников оптом
Товары для одностраничников оптом
 Одностраничный сайт создаётся в основном для коммерческих целей. Это даёт возможность продать какие-то товары. Но, для того, чтобы их продать, их сначала нужно... IT и Коммуникации
112
31 июля 2017  16:49
Сервера для компьютерных игр
Сервера для компьютерных игр
 Компьютерные игры пользуются большой популярностью среди большого количества людей. Многие любят играть и тратят на это большое количество своего времени.  IT и Коммуникации
127
12 июля 2017  15:45
Преимущества промокодов
Преимущества промокодов
 В большинстве достойных компаний есть не только собственные магазины, но и достойные внимания интернет-площадки. Все дело в том, что именно в онлайн сервисах... IT и Коммуникации
154
Весь список
Транспорт
25 августа 2017  12:32
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую.
В Самаре временно изменили 6 автобусных маршрутов
Из-за ремонта теплосетей частично перекрыли Алма-Атинскую. Транспорт
125
24 августа 2017  11:40
В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов 15 сентября его снесут.
В Самаре строительству трамвайной линии до «Самара-Арены» мешает магазин стройматериалов
15 сентября его снесут. Транспорт
1309
23 августа 2017  10:30
Поезда дальнего следования оборудовали специальными трапами для перехода пассажиров с платформы в вагон
Поезда дальнего следования оборудовали специальными трапами для перехода пассажиров с платформы в вагон
Они легко снимаются и устанавливаются, не мешая свободному передвижению. Транспорт
187
22 августа 2017  13:45
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
По Саратовской трассе на 3 месяца ограничат движение грузовиков
Это связано с ремонтом водопропускной трубы. Транспорт
222
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
292
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
458
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7240
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1454
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5708
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1865
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
616
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2267
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2067
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1709
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1873
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5908
Весь список

Мероприятия
В Самарской области прошел конкурс профмастерства среди групп задержания вневедомственной охраны
В Самарской области полицейские провели акцию «Трасса без ДТП»
В Самарской области пройдет финал летней серии военно-спортивной игры «Зарница»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на территории бывшего завода ЗиМ появится школа

587

Самару посетит министр Виталий Мутко

407

В связи с ремонтом теплосетей временно ограничат движение по улице Алма-Атинской

309
за неделю

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2266

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1880

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1843
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда