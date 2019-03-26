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НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос из-за скафандров

26 марта 2019 16:38
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Вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.
Как передает РИА Новости, НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.

"Ник Хейг и Кристина Кок теперь готовятся провести второй выход в открытый космос в пятницу, 29 марта, в ходе которого они продолжат начатую в ходе предыдущего выхода в открытый космос работу по установке литий-ионных батарей на паре солнечных антенн станции", - говорится в распространенном ведомстве сообщении.

"Кок должна была выполнить выход в открытый космос с астронавтом (Энн) Макклейн. Однако, после обсуждений с Макклейн и Хейгом после их первого выхода (состоялся 22 марта), руководители миссии приняли решение об изменении в командах, частично решение было принято из-за доступных на станции скафандров", - пояснили в НАСА. Ранее НАСА анонсировало, что Макклейн и Кок 29 марта совершат первый в истории женский выход в открытый космос.

"В ходе первого выхода в открытый космос Макклейн поняла, что ей лучше подходит торс скафандра (верхняя часть) размера "М". Поскольку к пятнице, 29 марта, может быть подготовлен только один такой скафандр, его наденет Кок", - заявили в ведомстве.

Предварительно планируется, что Макклейн вновь вернется в открытый космос 8 апреля, чтобы провести работы по техническому обслуживанию станции вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.

Между тем в НАСА сообщают, что точный состав участников третьего в плановой серии выходов в открытый космос будет объявлен после завершения работ в открытом космосе Хейга и Кок. 
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