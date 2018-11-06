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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Мобильный интернет в России станет дороже из-за «закона Яровой»

6 ноября 2018 23:43
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В ближайшие месяцы Ростелеком поднимет цены на интернет.
В ближайшие месяцы Ростелеком поднимет цены на интернет. Это связано с возросшим НДС и «законом Яровой».

Подорожание произойдёт по всей России. Архивные тарифы в Поволжье и на Урале выросли на 5-7%.

Цены вырастут по нескольким причинам: повышение НДС с 18% до 20%, подорожание оборудования и контента из-за ослабления рубля, и выполнение требований закона Яровой.

В среднем, стоимость услуг вырастет на 20-30 руб. И вроде это и не такая существенная разница.

Кроме Ростелекома такую инициативу поддержали МТС, МегаФон и Билайн. Ждём их оценку ситуации, передает iphones.ru со ссылкой на Ведомости
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