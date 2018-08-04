МегаФон начал обворовывать абонентов на пакетах мобильного интернета
4 августа 2018 13:02
232
Один из пользователей Twitter отметил, что оператор конкретно изменил политику предоставления услуг.
Ну «круто», теперь пакеты интернет-трафика будут не на месяц, а на 4 недели. Что ещё Мегафон придумает для отъёма денег?
Если раньше доступ к мобильному интернету предоставлялся на месяц (с 1 числа до 30-31 числа каждого месяца), то теперь расчёт идёт на 4 недели.
Давайте считать, сколько потеряет денег абонент с таким расчетом.
3 дня каждого месяца автоматически отнимаются. За год накапает 36 дней нового платежного периода. Делим на 7 (дней в неделю), получаем округленно 5 недель.
Выходит, что МегаФон будет совершать минимум 1 дополнительное списание в год с каждого абонента.
Грубо говоря, вы будете переплачивать ещё, как минимум, один дополнительный месяц в год.
И это только за использование мобильного интернета. Вроде сумма невелика, но за что вы отдаёте эти деньги?
Возможно, такой перерасчёт возник из-за «закона Яровой», дабы покрыть хотя бы часть предоставляемых услуг. Но, тем не менее, почему абоненты должны из-за этого страдать?
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