Марки джинсов Lee и Wrangler могут продать из-за низкой популярности life.ru

61

По информации издания, компания признаёт, что на протяжении нескольких лет женщины покупают в основном легинсы или джинсы более престижных марок — J Brand и Frame. В связи с этим VF делает упор на такие товары, как кроссовки Vans, спортивные куртки The North Face и обувь от Timberland.Газета уточняет, что в прошлом году в США джинсов всех марок было продано на 16,2 миллиарда долларов, по сравнению с 18,8 миллиарда долларов в 2013-м. Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss.