МКС могут перевести в беспилотный режим из-за последствий аварии "Союза"

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Ранее была названа возможная причина крушения "Союза" вскоре после запуска с Байконура 11 октября. При этом в "Роскосмосе" подчеркнули, что окончательной версии пока ещё нет.Напомним, на корабле "Союз МС-10", который должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга на МКС, после старта отключились двигатели второй ступени. Экипаж аварийно приземлился в Казахстане.