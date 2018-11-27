LADA объявляет о старте продаж LADA XRAY 2019 модельного года

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LADA XRAY 2019 модельного года отличается повышенным уровнем комфорта. На модели на 25 мм увеличена длина салона, что обеспечило дополнительное пространство для пассажиров на заднем ряду сидений.Автомобиль представлен в 4 комплектациях с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами.В базовом варианте исполнения Standard (от 589 900 рублей) LADA XRAY оснащается двигателем 1,6 л и МКПП, включает две фронтальные подушки безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, систему контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъёме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализацию с дистанционным управлением, легкую атермальную тонировку стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.LADA XRAY в комплектации Classic с двигателем 1,6 л и МКПП стоит от 629 900 рублей. В этот вариант исполнения дополнительно к оборудованию комплектации Standard входит регулировка сиденья водителя по высоте и пассажирская подушка безопасности с функцией отключения. Для этой комплектации предусмотрен пакет Air Conditioner (кондиционер+охлаждаемый перчаточный ящик), машина в такой комплектации предлагается по цене от 654 900 рублей.Фото:LADA