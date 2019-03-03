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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС

3 марта 2019 16:40
74
До настоящего времени единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли «Союз».
Космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией Илона Маска SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, успешно пристыковался к МКС в автоматическом режиме, передает meduza.io. За стыковкой можно наблюдать в трансляции NASA.

Первый в истории пробный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта с космодрома космического центра имени Кеннеди во Флориде. На борту корабля находится манекен по прозвищу Рипли. После стыковки с МКС Crew Dragon должен вернуться на Землю.

До настоящего времени единственным средством доставки экипажей на МКС были российские корабли «Союз». 
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