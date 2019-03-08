Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
8 марта 2019 15:03
148
Ожидается, что примерно через шесть часов он приводнится в Атлантическом океане.
Сейчас единственным средством доставки экипажей на МКС являются российские корабли «Союз». После полета Crew Dragon к станции «Роскосмос» поздравил NASA с «успешной стыковкой нового корабля».
Первый полет Crew Dragon к МКС был тестовым — на борту вместо людей был манекен по имени Рипли.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
7 марта 2019 13:36
Выявляться правонарушения будет через поданные вакансии. Экономика региона
294
6 марта 2019 14:21
Cпециалисты АНО «Федеральный центр компетенций» посетили ООО «ТД Реметалл-С», расположенное на территории г.о. Отрадный. Экономика региона
296
6 марта 2019 13:32
Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Экономика региона
341
Финансы и Банки
7 марта 2019 14:22
С 5 марта все желающие могут направить заявку на участие в конгрессе. Финансы и Банки
320
6 марта 2019 10:24
В праздничные дни изменится режим работы офисов Сбербанка. Финансы и Банки
369
5 марта 2019 16:22
Процентная ставка для заемщиков в рамках программы составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют. Финансы и Банки
363
Строительство
6 марта 2019 11:59
Прежний участок, на котором планировалось построить образовательный центр, оказался не оформленным под строительство. Строительство
276
28 февраля 2019 09:59
Там построят резервуар-усреднитель для сбора. Строительство
285
26 февраля 2019 10:05
Речь идет о нескольких миллиардах рублей. Строительство
335
Материалы и технологии
28 февраля 2019 22:44
Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы. Материалы и технологии
91
27 февраля 2019 19:09Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
107
25 февраля 2019 19:29Дизельные генераторы. Виды и особенности
Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
138
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1267
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2434
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2352
Бизнес
27 февраля 2019 20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
332
26 февраля 2019 15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
358
20 февраля 2019 23:45
Смартфон Samsung Galaxy Fold с шестью камерами оснащен сгибающимся безрамочным экраном. Диагональ телефона — 7,3 дюйма. Бизнес
492
Новости компаний
8 марта 2019 15:03
Он приводнится в Атлантическом океане. Новости компаний
148
7 марта 2019 20:09
Руководству компании надоело, что бренд часто ассоциируется с дешевыми смартфонами. Новости компаний
345
7 марта 2019 18:03Водонагреватели и не только - предложения интернет-магазина МИЛЛИМЕТР.РУ
Для того чтобы в вашем домовладении или квартире было по-настоящему комфортно и уютно не обойтись без различных помощников, будь то водонагреватель или... Новости компаний
60
7 марта 2019 14:34
И переходит на должность замглавы Минтруда. Новости компаний
365
IT и Коммуникации
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
244
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
323
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
540
Транспорт
6 марта 2019 12:14
Горожан просят заранее планировать маршрут. Транспорт
428
5 марта 2019 13:45
Первым партнером площадки в этой нише станет китайский бренд Chery. Транспорт
436
4 марта 2019 13:16
На это потратят полмиллиона рублей. Транспорт
394
4 марта 2019 10:48
В рамках программы организовано 110 мультимодальных маршрутов. Транспорт
498
Предпринимательство
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
156
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
163
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
316
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
188
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
734
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
719
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
724
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1431
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1271
Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
202
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
684
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1169
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
900
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2885
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2553
Мероприятия