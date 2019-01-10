Компания IBM презентовала первый в мире коммерческий квантовый компьютер

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Новинка в ближайшие пару лет едва ли сможет массово сместить обычные ПК из домов и квартир, поскольку выполнена из боросиликатного стекла толщиной более сантиметра и имеет размеры 2,7 на 2,7 метра. В ней кубиты (наименьшие элементы для хранения информации) подвергаются электромагнитному излучению и изменению температуры, благодаря чему и происходят вычисления.Однако технические возможности новинки способны поразить экспертов, поскольку, имея 20-кубитную систему, она производит кубиты с 90-микросекундной "когерентностью", что позволяет ей держать "в уме" около 500 млрд различных величин одновременно.Как отмечается, компьютер предназначен для научного и коммерческого использования и "для решения в будущем проблем, которые в настоящее время считаются слишком сложными", например, для анализа финансовой информации, выявления факторов риска для инвесторов, оптимизации систем поставок и многого другого.В настоящий момент приобрести новинку невозможно, поскольку разработка и совершенствование компьютера не закончены, а его требовательность к температуре воздуха делает использование проблемным, но, как отмечают в IBM, подобные системы можно будет взять в аренду и использовать через Интернет уже совсем скоро.