Китай объявил об успешной посадке зонда на обратной стороне Луны

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Посадка состоялась в 10.25 по пекинскому времени (05.25 мск), беспилотный зонд приземлился в самом большом кратере на обратной стороне спутника Земли, который носит название Бассейн Южного полюса — Эйткен, уточняют государственные СМИ.Позднее Китайское национальное космическое управление опубликовало официальное сообщение об успешной посадке «Чанъэ-4», а также опубликовало первые снимки, сделанные аппаратом.Ожидается, что зонд соберет данные о геологическом строении Луны, составе лунного грунта и проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.Кроме того, ученые рассчитывают, что аппарат проведет эксперимент, который покажет, смогут ли расти растения в условиях более низкой гравитации, а также соберет данные о наличии воды на Луне.«Чанъэ-4» был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря. Прямая связь между зондом и Землей невозможна, так как между ними находится Луна, однако за передачу сигнала с «Чанъэ-4» отвечает спутник-ретранслятор «Цюэцяо», успешно запущенный в июне.