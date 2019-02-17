«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник «Куб»
17 февраля 2019 14:55
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Как следует из видеопрезентации, беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели. На выставке он представлен в виде макета в масштабе 1:2.
Скорость полета БПЛА — 80–130 км/ч, следует из презентации. Продолжительность работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, параметры 1210х950х165 мм. Производитель и разработчик — компания Zala aero, входящая в концерн.
По словам собеседника РБК, знакомого с этой разработкой, беспилотник ранее не демонстрировался, завтра его официально представит министру промышленности и торговли Денису Мантурову глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Позднее новинку прокомментировал Сергей Чемезов. «Заряд на данном комплексе может быть доставлен к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности — как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил он.
Международная выставка вооружений и военной техники IDEX начиная с 1993 года проводится раз в два года в Абу-Даби (ОАЭ). Выставка является одним из самых представительных мероприятий, связанных с вооружением, в мире. По итогам предыдущей выставки IDEX-2017 Вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов заключили 90 контрактов общей стоимостью 19,17 млрд. дирхамов (5,2 млрд. долл.).
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